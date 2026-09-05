Tener ciudadanía europea no significa que se pueda viajar con cualquier documentación. A la hora de cruzar una frontera, las autoridades pueden exigir que el documento utilizado para acreditar la identidad se encuentre vigente.

El Ministerio del Interior de España establece cuáles son las condiciones que deben cumplir las personas que pretenden ingresar en el país y diferencia los requisitos según se trate de ciudadanos comunitarios o de extranjeros.

La advertencia cobra especial relevancia para los argentinos que tienen ciudadanía española pero todavía utilizan un pasaporte vencido, ya que el organismo español señala que los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea deben ingresar con documento nacional de identidad o pasaporte en vigor.

España exige documentación vigente para cruzar sus fronteras

La información oficial publicada por el Ministerio del Interior de España establece que los ciudadanos españoles deben contar con documento de identidad o pasaporte en vigor para el cruce de fronteras.

La misma exigencia alcanza a los nacionales del resto de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

Esto significa que un argentino que además posee ciudadanía española no debería interpretar que el hecho de tener reconocida la nacionalidad europea permite viajar indefinidamente con un documento vencido.

La clave está en diferenciar entre tener la ciudadanía y contar con la documentación necesaria para acreditarla durante un viaje. La nacionalidad no desaparece porque el pasaporte haya vencido, pero el documento vencido no cumple con la condición de estar “en vigor”.

En consecuencia, quienes tengan previsto viajar desde Argentina hacia España y quieran ingresar como ciudadanos españoles deberían revisar antes del viaje que su DNI español o su pasaporte español se encuentre vigente.

Los argentinos con ciudadanía española deben prestar especial atención antes de viajar ChatGPT

¿Qué dice el Ministerio sobre los argentinos que ingresan como extranjeros?

La situación es diferente para quienes viajan a España sin utilizar su condición de ciudadanos de la Unión Europea . En la información oficial sobre Entrada en España, el Ministerio del Interior señala que las personas extranjeras que pretendan ingresar deben hacerlo por los puestos habilitados y contar con un pasaporte válido y en vigor que permita acreditar su identidad.

Para estos casos, el organismo establece además condiciones específicas sobre la vigencia del documento. El pasaporte o documento de viaje debe ser válido, como mínimo, hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros, y debe haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada.

A esto se suman otros requisitos que pueden ser comprobados durante el control fronterizo. Entre ellos aparece la obligación de acreditar medios económicos suficientes y regresar al país de origen o continuar viaje hacia otro destino.

Las autoridades también pueden solicitar documentación que permita justificar el motivo y las condiciones de la estadía. Para los viajes turísticos o privados, por ejemplo, puede requerirse una prueba de que existe un lugar de hospedaje disponible.