La Fuerza Aérea Argentina avanza en un proceso de modernización de sus cazas F-16, con una serie de evaluaciones técnicas y mejoras que se desarrollan en Estados Unidos. El objetivo es fortalecer las capacidades operativas de las aeronaves recientemente incorporadas y garantizar su funcionamiento bajo estándares internacionales. Estas tareas se realizan en paralelo al entrenamiento de pilotos, en el marco del programa Peace Condor. Un equipo técnico argentino, junto a especialistas internacionales, llevó adelante una serie de trabajos en la planta de Fort Worth, en Texas. Allí participaron representantes del programa F-16 de la Fuerza Aérea, personal de la agregaduría militar, autoridades de Dinamarca y técnicos de la empresa fabricante. Durante las jornadas se analizaron distintas líneas de acción vinculadas a la actualización de sistemas, sensores y capacidades de las aeronaves. Las mejoras en estudio apuntan a optimizar el rendimiento de los cazas y asegurar su integración dentro del esquema operativo local. Entre los ejes principales se destacan: Estas modificaciones forman parte del acuerdo firmado con Estados Unidos a fines de 2024, que establece las condiciones para mantener la vigencia operativa de la flota. En paralelo a las evaluaciones técnicas, el país continúa con la incorporación progresiva de las aeronaves. Actualmente, seis unidades ya se encuentran operativas en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Además, se analiza la posibilidad de adelantar la llegada del próximo lote de aviones, previsto inicialmente para finales de 2026. El proceso incluye también la capacitación de pilotos y personal técnico, que se realiza con apoyo internacional. A su vez, las aeronaves atraviesan inspecciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento. El esquema contempla un sistema integral de mantenimiento, con provisión de repuestos, herramientas específicas y seguimiento técnico. La modernización de los F-16 forma parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar las capacidades de la Fuerza Aérea Argentina. Con mejoras tecnológicas, entrenamiento especializado y planificación operativa, el programa busca asegurar la sostenibilidad de la flota en el tiempo y su adaptación a los desafíos actuales del sector.