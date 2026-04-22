Perú avanza en un proceso clave para modernizar su Fuerza Aérea, en una operación que no solo implica la compra de nuevos aviones, sino también un fortalecimiento de su relación estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa. Según información difundida por el medio especializado Zona Militar, el plan contempla la adquisición de 24 cazas F-16 Block 70 fabricados por la compañía estadounidense Lockheed Martin, lo que representa un respaldo directo de Washington al desarrollo de capacidades militares en el país sudamericano. La decisión de renovar la flota responde a las limitaciones técnicas que presentan aeronaves como los MiG-29 y los Mirage 2000, que ya no se ajustan a los estándares actuales de combate aéreo. Tras un proceso de evaluación en el que también participaron propuestas de Francia y Suecia, el modelo F-16 Block 70 se impuso como el principal candidato. Un factor determinante fue el ajuste de la oferta de Lockheed Martin, que pasó de proponer 12 aviones a ofrecer 24 unidades por un monto que se alineó con el presupuesto disponible, lo que inclinó la balanza a favor de la propuesta estadounidense. El acuerdo no se limita a la adquisición de los aviones. El paquete contempla soporte logístico, repuestos, entrenamiento de personal y tecnología asociada, además de un lote inicial de armamento, sistemas de combate y simuladores de vuelo. El programa también incluye acuerdos de cooperación industrial que permitirían desarrollar capacidades locales, como mantenimiento especializado y proyectos tecnológicos vinculados al sector aeronáutico peruano. Según el cronograma previsto, los primeros cazas podrían comenzar a llegar a partir de mediados de 2029, siempre que no haya demoras en el proceso de fabricación y entrega. La compra se estructuraría en dos etapas: un primer lote financiado de manera inicial y una segunda fase contemplada en el presupuesto de los años siguientes para completar la flota. Con esta adquisición, Perú concretaría una de las mayores modernizaciones de su Fuerza Aérea en las últimas décadas, aunque el proceso no estuvo exento de polémicas: algunas empresas que participaron en la competencia cuestionaron la falta de transparencia y la posible influencia de factores políticos en la decisión final, por encima de criterios técnicos o económicos.