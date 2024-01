La explicación científica acerca de por qué nos mareamos cuando viajamos en auto

¿Sabías que la cinetosis, conocida popularmente como mareo en movimiento o el "mareo cuando viajamos en auto", no tiene que ver con el estómago, sino con el cerebro, ya que nuestro sistema sensorial recibe señales contradictorias?

Cuando el vehículo en el que se viaja se encuentra en movimiento, el cuerpo lo percibe. Sin embargo, los expertos explican que si los ojos permanecen con la mirada fija en un punto estático, el cerebro recibirá la información de que no se está moviendo.

Este contraste es el que termina generando náuseas, vértigo, sudoración y malestar general.

La cuestión tiene lugar en el sistema vestibular, ubicado en el oído interno del ser humano y encargado de detectar desplazamientos, giros o aceleraciones con el fin de mantener el equilibrio.

Muchas personas al estar en movimiento sobre un vehículo e intentar leer un libro o visualizar algún tipo de contenido en su teléfono celular padece de cinetosis como consecuencia de la discrepancia sensitiva. También sucede ante los movimientos bruscos del transporte.

La sensación de mareo es por la combinación del movimiento, las oscilaciones del líquido que hay en el oído interno y la concentración visual.

La razón del mareo está dentro del oído. (Foto: Freepik)

¿Cómo evitar el mareo al viajar en auto siendo conductor?

Mientras que los pasajeros tendrían que evitar dejar la mirada en un punto fijo, la persona que sea chofer también puede colaborar para que el viaje sea más ameno siguiendo una serie de recomendaciones:

Manejar con suavidad.

Evitar maniobras bruscas.

Reducir la velocidad al doblar para que la inercia del coche sea menor.

No cerrar por completo las ventanillas y ventilar el auto con frecuencia para que el aire no esté viciado.

Curiosidad: ¿Por qué el conductor del auto no se marea?

La respuesta a que la persona que conduce el auto no se mareé se encuentra en que justamente es quien está a cargo de la conducción y, por lo tanto, está anticipándose a todos los movimientos que hará el vehículo.

Los conductores no se marean por la anticipación. (Foto: Archivo)

Al tener todos los sentidos enfocados en manejar, la persona que conduce no posee una discrepancia sensorial que produzca la cinetosis.

Avances científicos: el mareo en el auto podría tener solución

En octubre de 2023, la Universidad Autónoma de Barcelona dio a conocer que un estudio realizado por investigadores de su Instituto de Neurociencias y la Universidad de Washington lograron identificar cuáles son las neuronas que provocan el mareo.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), indica que se analizaron las células de los núcleos vestibulares de unos ratones que fueron sometidos a giros cortos y repetidos, y se destaca la importancia de las neuronas que expresan la proteína VGLUT2 en el mareo.

La peor parte de las náuseas cuando viajamos son los posibles vómitos. (Foto: archivo)

De acuerdo a la investigación, estas neuronas son necesarias para los efectos de mareo que son inducidos por la rotación; y también se detectó que una hormona llamada colecistoquinina -que participa activamente en la digestión y el apetito- también interviene en la cinetosis.

Este trabajo desencadenó que se comience a probar experimentalmente un fármaco para prevenir o evitar el molesto mareo que sufren muchas personas al viajar en auto.