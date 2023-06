Juan Darthes rompió el silencio después de cinco años: "La verdad existe"

Después de cinco años, Juan Darthes rompió el silencio. El actor se refirió a la denuncia iniciada por Thelma Fardín, que lo acusa un presunto abuso sexual ocurrido en una gira de Patito Feo cuando ella tenía 16 años. ¿Qué dijo?



"Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, de mi trabajo, del daño irreparable no tiene sentido, creo que lo sabes y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas" , inició el actor.



A través de un video que compartió su abogado, Fernando Burlando, en sus redes sociales, Darthes realizó un fuerte descargo e insistió en su inocencia: "La Justicia emitió dos fallos que fueron claros y contundentes".



Además, se tomó su tiempo de "agradecer a Dios" y a cada persona que "podía pensar lo mejor para todo esto". " Y lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia con sus tiempos, escuchando a todos, no a una sola versión ni a un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social", remarcó.

Mientras que al final del video le dedicó un apartado al equipo que lo representó durante el caso, especialmente a su abogado defensor: "Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira".



"El amor no se alegra de la injusticia, sino que une a la alegría de verdad. La verdad existe" , concluyó.

¿Qué dice el fallo a favor de Juan Darthés?



La sentencia del Juzgado Penal Federal 7° de San Pablo absolvió a Juan Rafael Pacífico, como es su verdadero nombre, del delito de violación contra Thelma Fardín.

"Teniendo en cuenta que durante más de nueve años el hecho específico de las relaciones sexuales no quedó claro en la memoria de la víctima, quien solo recordaba la penetración en 2018 cuando hizo la denuncia pública, parece temerario emitir un juicio condenatorio" , dicen los argumentos del fallo.



Además, reconoce que "el estado clínico que presenta la víctima es compatible con el abuso sexual denunciado". Sin embargo, sostiene que la denuncia de la víctima " no fue consecuente en cuanto a las relaciones carnales, ya que fue omitido durante más de nueve años".

"Para la condena de un imputado es necesario un alto grado de convicción sobre su culpabilidad", explicó la Justicia y expresó que "no se trata de culpabilizar a la víctima".

¿Cómo seguirá la causa de Thelma Fardín, tras la absolución?





Según especificaron en Télam, la ministra de Asuntos de la Mujer de Brasil, Cida Gonçalves, aseguró que van "a acompañar a Thelma en nombre del gobierno". "La Justicia debe creer en las palabras de las víctimas", insistió.

El equipo de abogados de la actriz aseguró que apelarán el fallo del tribunal que absolvió a Darthés. Vale recordar que la denuncia inicial fue formulada el 4 de diciembre de 2018, en referencia al presunto hecho ocurrido cuando ella tenía 16 años y él 45 (2009).