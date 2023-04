El osado proyecto de Jey Mammon que provocó repudio en España: ¿qué planea hacer en Madrid?

Jey Mammon se fue del país, luego de conocerse la denuncia pública por un presunto caso de abuso sexual. En las últimas horas, salieron a la luz detalles sobre su estadía en Madrid, España, y sobre una polémica reunión que habría mantenido con un reconocido actor del mundo del espectáculo.



Tras hacerse publica la acusación de Lucas Benvenuto, el conductor se vio inmerso en una gran polémica que lo llevó a emigrar en España. Si bien al principio se especuló con que se alojaría en la casa de la actriz Cecilia Roth, esa información fue desmentida y ahora se sabe que se encuentra en un lujoso hotel de la capital española.

En este marco, el periodista Ángel de Brito mostró nuevas imágenes de la estadía de Mammón en Europa. Además, contó que ahora planificaría un nuevo proyecto artístico en España.

El polémico proyecto de Jey Mammon en España



Transcurrida una semana desde su llegada a Madrid, filtraron las imágenes de su "nueva vida". Allí, se ve a Jey Mammon en un café y luego paseando por los pastillos mientras charlaba por teléfono. Vestía ropa neutra y lentes de sol.

Según indicaron en LAM, "estuvo varias horas reunido con un actor argentino que está allá, que se llama Omar Calicchio, muy conocido". Al famoso le habría confirmado que "está más tranquilo y despejado", explicó de Brito, debido a la reducción del "acoso mediático".

Jey Mammon en las calles de Madrid - Gentileza de LAM.

Sin embargo, no solo fue una charla de amistad, sino que el ex presentador de La Peña de Morfi tendría un proyecto en sus manos: hacer un musical. "Jey Mammon quiere escribir uno. Evidentemente, Omar lo va a ayudar", sostuvo De Brito y contó que él ahora "está teniendo una vida muy tranquila".

Una ex alumna de Jey Mammon reveló sus polémicos tratos cuando era catequista: "Lo echaron por..."



Filtran el LUJOSO hotel donde se esconde Jey Mammon





Caso Jey Mammon: la furiosa reacción de los españoles



El 5 de abril, el famoso conductor se tomó un avión directo a España. En su única declaración, sostuvo que se fue para "relajar la cabeza y descansar un poco", en medio de laacusación por un presunto abuso sexual a un menor de 14 años.

No obstante, tampoco obtuvo un buen recibimiento en Europa. Antolín, un reconocido periodista español remarcó: "Nos repugna tenerlo acá. No podrá escapar del escarnio público. Los españoles somos conscientes de lo que ha pasado y va a pasar un auténtico infierno, no va a poder estar tranquilo en ningún lado".