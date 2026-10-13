La crema Nivea de lata azul es un producto clásico para el cuidado de la piel. Su fórmula, reconocida por su textura espesa y propiedades hidratantes, se utiliza tanto en el rostro como en distintas partes del cuerpo.

La esteticista Janady Serrano (@@serrano_janady) en TikTok publicó un video donde aclara qué puede hacer realmente el producto y qué expectativas conviene no tener al momento de incorporarlo a una rutina de belleza.

¿Qué recomendó la esteticista sobre la crema Nivea de lata azul?

Serrano fue contundente al referirse a uno de los mitos más difundidos del producto. “La crema Nivea de Lata azul no quita ni arrugas ni quita manchas ”, aseguró al comenzar el video, en donde cuestionó la información que suele circular en redes sociales sobre sus supuestos efectos anti edad.

Janady Serrano, esteticista: “La crema Nivea de lata azul no quita ni arrugas ni quita manchas…”

La especialista detalló que esto no significa que sea un mal producto, sino que muchas personas esperan resultados para los que no fue formulada. “En ningún momento he dicho que esta crema sea mala”, aclaró, y agregó que el problema son las expectativas que se generan alrededor de sus beneficios.

Por este motivo, recomendó utilizar la crema para lo que fue realmente desarrollada: hidratar la piel. Según explicó, no reemplaza tratamientos específicos para combatir arrugas, hiperpigmentación ni otros signos de envejecimientos que requieren ingredientes formulados para esos objetivos.

¿Dónde recomienda usar la crema?

Durante el video, la esteticista explicó que la crema sí puede ser buena opción como hidratante, especialmente en zonas del cuerpo que suelen resecarse con facilidad. Serrano sostuvo que puede ser usada para hidrata el cuerpo.

La esteticista detalló que su fórmula contiene una gran cantidad de ingredientes oclusivos. “Es una crema llena de oclusivos”, señaló, en referencia a los componentes que forman una barrera sobre la piel para reducir la pérdida de agua y ayudar a conservar la hidratación.

Por estas características, la crema suele recomendarse para zonas como codos, rodillas, manos y pies, donde la piel tiene a ser más seca y necesitar una mayor protección ante la pérdida de humedad.