Construyen la nueva estación de tren que conectará a la provincia con todo el país: tendrá aparcamiento para 150 autos y buses.

La provincia vasca de Gipuzkoa avanza hacia una nueva era en movilidad ferroviaria con la construcción de la nueva estación de tren de Irún. De esta manera, mejorará significativamente las conexiones de la provincia con el resto de España y preparará el terreno para la llegada de la alta velocidad.

Este proyecto estratégico del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con una inversión de casi 75 millones de euros, la nueva estación se configura como un moderno puente que sobrevuela las 10 vías, conectando directamente con la ciudad a través de una nueva plaza.

Construyen la nueva estación de tren que conectará a la provincia con todo el país: contará con parking para 150 autos y espacio para buses Ministerio de Transportes de España

Cómo será la nueva estación de Irún que conectará toda España

Este diseño innovador integra tres niveles funcionales: planta baja-calle, que proporciona acceso principal junto a un vestíbulo; una entreplanta dedicada a oficinas; y planta primera que albergará el vestíbulo principal para servicios de Cercanías, media y larga distancia, así como áreas comerciales, una cafetería y la venta de boletos.

Uno de los aspectos más provechosos para los usuarios locales y los visitantes es la incorporación de aparcamiento y un área destinada a buses. El proyecto contempla una reestructuración del aparcamiento con 150 plazas, que incluye espacios para personas con movilidad reducida y para vehículos eléctricos.

Adicionalmente, la zona de autobuses se ampliará de 2 a 5 dársenas, las cuales estarán equipadas con marquesinas y modernas instalaciones. Frente al edificio se establecerán puntos de atención al cliente para operadores de autobuses y Rent a Car, junto a un área común de espera.

La integración urbana se completa con una nueva plaza que incluirá parada de taxis, Kiss&Ride y aparcamiento para bicicletas. En términos de sostenibilidad, la estación contará con 180 paneles solares en la cubierta, destinados a la captación de energía fotovoltaica.

Construyen la nueva estación de tren que conectará a la provincia con todo el país: contará con parking para 150 autos y espacio para buses Ministerio de Transportes de España

Inaugurada la primera fase de la estación

El 13 de enero de 2026 se habilitó la primera fase de la estación. Esta fase incluye el acceso desde la calle Estación, el vestíbulo de Cercanías, así como los andenes 1 y 2 y las vías 1, 2 y 3. De esta manera, se restablece el punto original para la carga y descarga de viajeros, optimizando la experiencia de los usuarios mientras continúan las obras.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, llevó a cabo una visita a las obras y subrayó que esta inauguración forma parte de un sólido compromiso con Euskadi y la mejora de las infraestructuras ferroviarias. La ejecución de la estación se realiza en diversas fases con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio ferroviario.

Servicios avanzados y conexión ultrarrápida sin interrupciones

Las obras mencionadas se insertan en el marco del proyecto más amplio de implantación del tercer carril Astigarraga-Irún, con una inversión que supera los 226 millones de euros, lo que permitirá el uso combinado de ancho estándar e ibérico.

Como consecuencia, a partir del 19 de enero de 2026, los trenes Alvia Irún-Madrid funcionarán de forma directa (sin transbordo) y se ha reforzado la línea de Cercanías Irún-Brinkola con 8 trenes adicionales en días laborables.