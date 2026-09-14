Se aproxima un diluvio de agua helada este lunes 14 de septiembre.

El comienzo de la semana estará marcado por un fuerte temporal en el sur de Argentina, con precipitaciones de distinto tipo y un marcado descenso de las temperaturas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en varias localidades de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La situación se presenta con nieve, lluvia y fuertes ráfagas de viento, por lo que se espera una jornada con condiciones invernales en distintos puntos de la Patagonia. El fenómeno se extenderá hasta la noche de este lunes 14 de septiembre y luego comenzará a perder intensidad.

Dónde se espera nieve, lluvia y viento este lunes

En Tierra del Fuego, las nevadas alcanzan a Ushuaia y Tolhuin, donde se esperan precipitaciones en forma de nieve durante este lunes.

En Santa Cruz, el panorama también es invernal en varias localidades. Se prevén nevadas en Río Gallegos, El Calafate, Puerto Santa Cruz, Puerto Julián y Puerto Deseado.

En estas últimas tres localidades, además de la nieve, también pueden registrarse lluvias, por lo que las precipitaciones podrían presentarse de manera mixta a lo largo de la jornada.

El fenómeno también alcanza a Perito Moreno, Pico Truncado y Caleta Olivia, donde se esperan lluvias que podrían estar acompañadas por nieve.

A este escenario se suman fuertes ráfagas de viento, que pueden intensificar la sensación de frío y complicar las condiciones de circulación en las zonas afectadas.

El temporal se extiende hasta el lunes a la noche

Las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán durante gran parte de este lunes 14 de septiembre, con precipitaciones que irán perdiendo intensidad hacia la noche.

De acuerdo con el pronóstico, la situación comenzará a mejorar durante el martes, cuando se espera una disminución progresiva de las precipitaciones y del viento en las zonas alcanzadas por el temporal.

De esta manera, el lunes será la jornada más complicada para varias localidades de Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras que el martes marcará el comienzo de una mejora en las condiciones meteorológicas.