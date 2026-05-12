El Metro de Granada comenzó este lunes 11 de mayo de 2026 un paro de transporte que afectará al servicio durante cinco días consecutivos, por lo que afectará a miles de pasajeros. Los trabajadores han convocado cuatro jornadas de paros parciales y una huelga total el viernes, lo que generará importantes afectaciones para miles de usuarios en la provincia. Los trabajadores del Metro de Granada, representados por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, han decidido pasar a la acción tras el bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo. Según el comité de empresa, las conversaciones con la dirección han finalizado “sin avances reales” y denuncian una “actitud totalmente inmovilista” por parte de la empresa. La principal queja es la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de un convenio que compense esta situación. Los representantes de los trabajadores consideran que la propuesta salarial de la empresa es “insuficiente y ficticia”, ya que pretende presentar como mejoras lo que en realidad supone eliminar o compensar derechos laborales conseguidos tras años de reivindicaciones. “Quienes sostienen diariamente el servicio público de Metro de Granada merecen respeto, reconocimiento y hechos reales, no promesas vacías”, señaló el comité de empresa. Tras más de nueve años desde la puesta en marcha del servicio, la plantilla del Metro de Granada se encuentra entre las peor retribuidas del sector en Andalucía, con diferencias salariales que pueden alcanzar los 10.000 euros anuales respecto a otras provincias andaluzas. Esta brecha resulta, según los sindicatos, “difícilmente justificable” dada la singular complejidad operativa de la red granadina. El servicio en Granada se realiza íntegramente bajo el sistema de marcha a la vista, sin tramos automatizados, gestionando más de 50 cruces a lo largo de un recorrido de 16 kilómetros. Estas características exigen un alto nivel de atención y responsabilidad por parte de los trabajadores, lo que incrementa la fatiga y el estrés laboral. Además, denuncian la insuficiencia de medidas técnicas para minimizar el error humano y la falta de políticas de conciliación familiar. La Junta de Andalucía ha establecido servicios mínimos del 50% durante los cinco días de huelga. El calendario de afectaciones es el siguiente: