El norte de Bogotá tendrá una nueva arteria de movilidad antes de que termine el año. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó durante una visita a la obra que el nuevo puente vehicular de la calle 153 con autopista Norte será habilitado en julio de 2026, convirtiéndose en la estructura vial más larga de la capital con sus 363 metros de longitud total incluyendo accesos. Según la Alcaldía de Bogotá, el proyecto hace parte de las obras de valorización de la ciudad y fue recibido por la actual administración con apenas el 12% de avance en enero de 2024, cuando debía haber estado listo desde 2023. Hoy registra un avance del 83%. El tablero del puente, que es la superficie por la que circularán los vehículos, ya fue completamente fundido. También se instalaron las barandas y se finalizaron los trabajos de preparación del terreno en los accesos oriental y occidental, dejando lista la base para iniciar el proceso de pavimentación. Las obras de espacio público en el bajo puente quedarán pendientes para una etapa posterior a la habilitación. La estructura tendrá tres carriles vehiculares y uno adicional de incorporación, un bicipeatonal de cinco metros de ancho, una ciclorruta de 0,45 kilómetros y 5.198 metros cuadrados de espacio público. Su altura de 5,10 metros garantiza el paso adecuado de todo tipo de vehículos, y su ancho de 20,45 metros la convierte en una de las más amplias de la ciudad. La obra beneficiará a cerca de 848.000 personas en las localidades de Suba y Usaquén, y mejorará la conexión de oriente a occidente por la avenida La Sirena, facilitando el acceso a la autopista Norte en ambos sentidos. Se complementa con la avenida La Sirena, que ya está en funcionamiento desde el año pasado entre la autopista Norte y la avenida Boyacá, a lo largo de sus 1,78 kilómetros. El director del IDU, Orlando Molano, recordó que este puente debió entregarse en 2021 y que la administración lo recibió con un avance mínimo. Junto al puente de la 153, también avanza para 2026 la entrega del puente de la carrera Novena con calle 112 en Usaquén, un proyecto que acumula más de ocho años de retrasos y que actualmente se encuentra en etapa de excavación y pilotaje, con más de 30 de los 100 pilotes requeridos ya instalados. Las obras de valorización son financiadas mediante una contribución económica de los propietarios de predios en zonas específicas de la ciudad, y sus beneficios se extienden a toda la ciudadanía. La administración de Galán recibió 19 proyectos de este tipo y se comprometió a entregar culminado cerca del 70% de ellos, mientras que el 30% restante quedará contratado. A la fecha ya se han entregado siete obras completas, entre ellas la avenida La Sirena, la Rincón, la extensión de la avenida Boyacá entre las calles 170 y 183 y el canal Córdoba. Durante la visita, el alcalde también le solicitó al director Molano que durante la Semana Santa pasada recorra las obras en ejecución, especialmente las del corredor de la carrera Séptima, para verificar su estado y atender las vías que requieran intervención inmediata.