Así será el tren más rápido del mundo: levita, supera los 500 kilómetros por hora y será el orgullo de esta nación.

Imagina recorrer el paisaje japonés a velocidades impresionantes mientras el tren no toca la superficie: el Maglev lo hará realidad y promete superar los 500 kilómetros por hora. La experiencia, descrita en el proyecto como un vehículo que “levita”, combina rapidez extrema con suavidad libre de fricción.

La tecnología del SC Maglev proviene de décadas de desarrollo en Japón. Se trata de un sistema basado en suspensión electrodinámica (EDS) que permite que los trenes floten a pocos centímetros de la vía una vez alcanzada cierta velocidad.

Cómo funciona la levitación del tren bala de Japón

Cuando el tren llega cerca de los 150 kilómetros por hora, la fuerza magnética es suficiente para elevarlo alrededor de 10 centímetros del suelo, eliminando el contacto entre ruedas y rieles. El vehículo utiliza imanes superconductores que también lo impulsan y lo mantienen estable.

El tren "Maglev" de Japón logró superar los 600 km por hora en pruebas (Fuente: archivo).

Mientras permanece detenido, el tren descansa sobre ruedas de goma, una fase que facilita maniobras y tareas de mantenimiento. Desde el despegue magnético, la combinación de levitación y propulsión lineal permite alcanzar velocidades nunca vistas en el transporte ferroviario clásico.

Un medio de transporte récord en el mundo

En ensayos con pasajeros, un Maglev japonés logró una marca histórica: fue registrado a 603 kilómetros por hora. Esa cifra supera ampliamente los récords de otros Maglev operativos en distintos países y ubica a Japón en la vanguardia tecnológica del ferrocarril de levitación.

La línea Chuo Shinkansen, diseñada para unir ciudades clave mediante Maglev, busca llevar esos logros a viajes cotidianos más rápidos, eficientes y con menor desgaste por fricción.

Qué significa para los pasajeros y la movilidad

Para los usuarios, subir a un Maglev será desplazarse en un vehículo que “flota” y cubre trayectos en tiempos muy reducidos.

Para la movilidad, representa una nueva etapa: velocidad que supera los 500 km/h, comodidad notable y una apuesta tecnológica que posiciona a Japón como líder mundial en sistemas ferroviarios avanzados.