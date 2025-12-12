El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este jueves la inauguración del nuevo Puente Gogna, ubicado en la ciudad de Luján, sobre el río que lleva el nombre de la zona. La obra pública busca mejorar la conectividad y reducir el impacto de las inundaciones, una problemática histórica en la región.

Durante el acto de lanzamiento, Kicillof volvió a cuestionar la falta de obra pública en la provincia y se diferenció del Poder Ejecutivo nacional. “Esto demuestra que es falsa la dicotomía entre Estado o mercado”, afirmó el mandatario y destacó la importancia de la inversión pública para el desarrollo.

¿Cómo fue la construcción del puente en la Provincia de Buenos Aires?

La obra demandó una inversión de $ 3217 millones, que incluye la construcción del Puente Gogna y otro cruce conocido como Puente de Los Huesos. Ambos trabajos forman parte del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján , orientado a mejorar la capacidad de escurrimiento del río y reducir el riesgo de inundaciones.

Las características técnicas del nuevo puente incluyen los siguientes avaces:

una estructura de hormigón con una calzada de 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho,

dos carriles para vehículos,

veredas peatonales,

desagües pluviales,

iluminación LED.

El diseño actual reemplaza a un antiguo cruce que generaba “efectos tapón” por acumulación de residuos y ramas.

Según las autoridades, la obra no solo mejora la infraestructura vial, sino que también contribuye a la seguridad y calidad de vida de los vecinos. El objetivo es evitar que las crecidas del río afecten nuevamente a miles de familias, como ocurrió en años anteriores.

El puente podría evitar problemas de tránsito.

¿Cuál es la importancia de la obra?

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Leonardo Boto. Según las autoridades, la obra permitirá mitigar los efectos de los desbordes del Río Luján y mejorar la conexión entre barrios y la zona oeste de la ciudad .

Kicillof subrayó que la zona ha sufrido numerosas inundaciones y que, en el pasado, se hicieron promesas que nunca se cumplieron. “Nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir y aquí ya se pueden ver los resultados”, señaló durante su discurso.

Además, el gobernador destacó el impacto económico del proyecto y su efecto positivo sobre el turismo y el comercio local. “Al costado del río ya se están instalando nuevos negocios gastronómicos: vienen porque con estas obras el río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un lugar de descanso y un atractivo turístico”, expresó.

Estado vs. Mercado: las declaraciones de Kicillof sobre la obra pública

En la misma línea, Kicillof insistió en que el desarrollo requiere tanto del Estado como del mercado. “Esto demuestra una vez más que es falsa la dicotomía entre Estado o mercado: aquí puede comprobarse que hacen falta los dos para que la región se desarrolle y surjan más y mejores oportunidades”, afirmó.

Finalmente, el mandatario kirchnerista reafirmó su compromiso con la obra pública y aseguró que continuará impulsando proyectos estratégicos para la provincia. “Invertir en infraestructura no es un gasto, es una obligación del Estado”, concluyó el gobernador bonaerense.