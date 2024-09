Horóscopo: signo por signo, las predicciones astrológicas para la semana del 2 al 8 de septiembre

En esta noticia Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Las predicciones semanales del horóscopo para la semana del lunes 2 de septiembre al domingo 8 de septiembre están cargadas de energía. Los 12 signos del zodíaco pueden influir en distintas áreas de la vida debido a las posiciones de los astros.

En los próximos 7 días, cada signo experimentará desafíos y oportunidades en el amor, el trabajo y la salud, según el portal Horóscopo Negro.

Aries



Esta semana necesitás ser paciente con vos mismo. Estás en un proceso de sanación que demanda tiempo. Aprendiste a ser amable con vos y a no juzgarte tan rápido. Sentirás cómo todo empieza a mejorar, ya que estás saliendo del pozo en el que te encontrabas.

Aferrate a tu amor propio y plantá las semillas necesarias para que crezca aún más. Septiembre es el momento ideal para un "reset" que te hace falta.

Tauro

No podés seguir aguantando injusticias, Tauro. Te sentís desvalorizado, especialmente en el ámbito laboral, y eso te ha afectado mucho. Es hora de abrir los ojos y entender que esas injusticias no son culpa tuya.

Tu trabajo es excelente, y lo sabés. No dejes que la incompetencia de otros te afecte. La Luna nueva en Virgo te invita a enfocarte en lo que te hace feliz y a darle importancia a tus hobbies.

No permitas que las injusticias en el trabajo disminuyan tu autoestima; tu esfuerzo y dedicación merecen ser valorados (Fuente: Pixabay)

Géminis

Aunque sos un alma libre, Géminis, extrañás tener una rutina. Sentís que vivís sobreestimulado y es momento de parar. Organizá tu semana y no te saltes ningún día. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.

Poné límites y aprendé a decir "no" a ciertos planes. A partir de esta semana, todo empezará a volver a la normalidad, y te sentirás apoyado por tus amigos de siempre.

Cáncer

Empezás la semana sintiéndote liberado, Cáncer. Has logrado sacar de tu vida personas o situaciones que te generaban ruido. Ahora, es tiempo de retomar rutinas y cuidar más de tu cuerpo, que es tu templo.

Las predicciones del horóscopo te dicen que desde este lunes y hasta el domingo tenés que:

No adelantarte a los acontecimientos.

Buscar alternativas si hay algo que te inquieta.

En el amor, es fundamental que esta semana seas claro y te comuniques con honestidad.

Leo

Últimamente, tenés un brillo especial, Leo. Te ves diferente y te sentís bien. Esta semana, Mercurio está directo y es septiembre, así que es momento de respirar y contar hasta 3 antes de actuar.

No compartas espacio con personas que drenan tu energía. Se avecinan fechas importantes, y es hora de prepararse. La Luna nueva en Virgo trae oportunidades laborales que vienen con recompensa económica.

Virgo

Virgo, esta semana marca un nuevo inicio en tu vida. Salís de una racha estresante y te sentís liberado. Estás decidido a no dejar que nada ni nadie te agobie. Aprovechá esta semana para hacer una limpieza y sacar de tu vida a las personas que te pesan.

La Luna nueva en tu signo trae nuevos comienzos. Es momento de plantearte nuevas metas y objetivos, sin dejar que el miedo te detenga.

Aprovechá la energía de la Luna nueva para impulsarte a tomar decisiones que te acerquen a tus sueños (Fuente: Freepik)

Libra

Libra, si te pagaran por sobrepensar, serías millonario. El último Mercurio retrógrado te afectó emocionalmente, pero ahora está directo y sentirás cómo tu motivación vuelve.

Septiembre siempre ha sido un mes que te gusta, así que aprovechá esa energía. Aunque no sos rencoroso, te afecta cuando te decepcionan. Es hora de soltar esas emociones negativas y enfocarte en lo que te hace bien.

Escorpio

Escorpio, tu intuición estará en su punto más alto esta semana. Sentirás la necesidad de hacer cambios importantes en tu vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

El horóscopo predice que esta semana contiene características únicas para este signo:

No tengas miedo de tomar decisiones drásticas si es lo que tu corazón te pide.

de tomar decisiones drásticas si es lo que tu corazón te pide. La Luna nueva en Virgo te ayudará a reorganizar tus prioridades y a enfocarte en lo que realmente te importa.

te ayudará a reorganizar tus prioridades y a enfocarte en lo que realmente te importa. Es momento de cerrar ciclos y abrirte a nuevas oportunidades.

Sagitario

Sagitario, esta semana te encontrarás con personas que te recordarán lo importante que es mantener una mente abierta. Estás en un momento de expansión, tanto mental como emocional.

La Luna nueva en Virgo te invita a organizar tu vida diaria para aprovechar al máximo este período de crecimiento. Es un buen momento para aprender algo nuevo o para profundizar en algún tema que te apasione.

Capricornio

Capricornio, esta semana es ideal para que te enfoques en tu bienestar emocional. Has estado tan concentrado en tus responsabilidades que te has olvidado de ti mismo.

La Luna nueva en Virgo te sugiere que te tomes un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente querés en la vida. No tengas miedo de hacer cambios, especialmente si estos te acercan a una vida más equilibrada y feliz.

Acuario

Acuario, la energía de esta semana te impulsará a conectar más profundamente con tu lado creativo. Es un buen momento para explorar nuevas ideas o proyectos que te apasionen.

Esta semana te ayudará a organizar tus pensamientos y a poner en práctica esas ideas que has tenido en mente. No te preocupes si las cosas no salen perfectas al principio; lo importante es que estás dando pasos hacia adelante.

Piscis

Piscis, esta semana la Luna nueva en Virgo te invita a centrarte en tus relaciones. Es un buen momento para hablar con franqueza y aclarar cualquier malentendido.

También es un período ideal para cuidar tu salud y bienestar. Prestá atención a lo que tu cuerpo te está diciendo y hacé los ajustes necesarios para sentirte mejor. No te olvides de dedicar tiempo a lo que te apasiona y te hace feliz.