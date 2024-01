Horóscopo Negro: por qué tu signo del zodíaco no tiene buena suerte en el amor

Dentro de las predicciones que realiza la astrología sobre los diferentes signos, todas las cuestiones que se relacionan con el amor y las relaciones son las más esperadas.

Algunos signos, por más de que no lo dejen de intentar, no logran generar vínculos de amor profundo con otras personas. Esto puede ser por falta de conexión o por un sinfín de motivos. Conocé que dice la astrología sobre las personas que no tienen suerte en el amor, según el Horóscopo Negro.

Horóscopo Negro: por qué los signos no tienen suerte en el amor

Conocé qué signos del horóscopo no son afortunados en el amor y cuáles son los motivos de ellos.

Aries: si bien la mayoría dice que no tenés suerte en el amor, el verdadero motivo tiene que ver con tu personalidad fogosa. Tu impulso y personalidad aventurera pueden asustar a algunas personas. Solamente necesitás encontrar a una persona que sea directo y pasional como vos.

Los nacidos en Aries son muy fogosos para tener una relación estable. (Foto: archivo)

Tauro: si bien sos muy leal y confiable, tu gran problema es que sos demasiado terco para admitir que tenés sentimientos. Tampoco es fácil hacerte cambiar de opinión y algunas personas quieren vincularse con alguien más flexible.





Géminis: tu personalidad inquieta puede ser que las otras personas se sientan inseguras en tener una relación estable con vos. También tu indecisión te puede jugar una mala pasada. Tenés que encontrar a alguien que le guste tu personalidad cambiante.





Cáncer: Tu mayor cualidad es que sos cariñoso y no te cuesta conectar con las personas, pero algunos signos pueden sentirse presionados por tu intensidad. Además de que a veces podés ser bastante reservado por todo lo que sufriste.



Tu intensidad es el real motivo por el cual no tenés suerte en el amor. (Foto: archivo)



Leo: tu personalidad llama mucho la atención y esto te puede traer muchos problemas en tus relaciones. Tu necesidad de brillar puede hacer que otros se sientan en las sombras cuando están con vos.





: tu personalidad llama mucho la atención y esto te puede traer puede hacer que otros se sientan en las sombras cuando están con vos. Virgo: no es que tengas mala suerte en el amor, sino que sos demasiado perfeccionista y no encontrás a nadie que cumpla con todas tus expectativas. Además, sos reservado y algunas personas pueden interpretarlo como que sos una persona fría.

Libra: el verdadero motivo por el cual tenés mala suerte en el amor se debe a que tirás la toalla muy rápido cuando algo no sale perfecto. Y las relaciones tienen altibajos. Además, sos indeciso y eso te puede traer problemas al momento del amor.





: Y las relaciones tienen altibajos. Además, sos indeciso y eso te puede traer problemas al momento del amor. Escorpio: tu intensidad puede asustar a muchas personas. Podés resultar un poco abrumador para quienes no están acostumbrados. También tu desconfianza puede perjudicarte con tus parejas. Tenés que entender que las parejas no son de tu propiedad.

Tu personalidad puede asustar a algunas personas. (Foto: archivo)

Sagitario: una de tus mayores cualidades es tu gran independencia, pero esta te puede traer problemas con quienes buscan una relación más estable. A veces sos un poco descuidado con los sentimientos de las otras personas.





Capricornio: Si crees que tenés mala suerte en el amor es porque estás demasiado enfocado en el trabajo y tenés mucha ambición. Tenés que aprender a encontrar un equilibrio. Tu seriedad puede resultar chocante para quienes buscan cariño de una pareja.





Acuario: tu alma creativa puede ser que las conexiones íntimas con otras personas se vuelvan un poco complicadas, tu mente siempre está por delante de tus sentimientos. También tu independencia puede parecer que sos una persona fría y distante.



A los nacidos en Acuario les cuesta entablar una relación con otras personas. (Foto: archivo)