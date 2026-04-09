El centro histórico de Cartagena guarda historias que van más allá de su arquitectura colonial, y una de las más llamativas tiene como protagonista a una de sus iglesias más emblemáticas. Existe una tradición popular que asegura que quienes tocan la puerta de la catedral con la intención de casarse podrían encontrar pareja o llegar al altar en poco tiempo, una creencia que ha ganado popularidad entre turistas y locales. Con el paso de los años, este ritual se transformó en un verdadero atractivo cultural. La historia está vinculada a la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, ubicada en pleno corazón del centro histórico de Cartagena. Según la tradición, tocar una de sus puertas con el deseo de casarse puede atraer el amor o acelerar la llegada del matrimonio. Aunque no existe evidencia que respalde esta creencia, el ritual se mantiene vivo gracias al boca a boca y, más recientemente, a su difusión en redes sociales, donde muchos visitantes comparten sus experiencias. Este tipo de relatos forman parte del patrimonio cultural de la ciudad y refuerzan su identidad como destino lleno de historia y simbolismo. Más allá de la leyenda, la catedral es una de las construcciones más antiguas de América, cuya edificación comenzó en el siglo XVI. A lo largo del tiempo, ha sido testigo de episodios históricos, desde ataques piratas hasta procesos de restauración que permitieron conservar su estructura. Hoy en día, no solo representa un símbolo religioso, sino también un punto clave del turismo en Cartagena, donde confluyen la fe, la historia y las tradiciones populares. Para quienes buscan concretar el ritual de manera formal, celebrar un matrimonio en este templo implica costos que pueden variar según diferentes factores, como la fecha o los servicios adicionales. De manera orientativa, el aporte requerido por la iglesia para una ceremonia puede ubicarse entre valores accesibles, como los $700.000 COP en 2025, o incluso cifras más elevadas que llegan a los $3.500.000 COP en fechas de alta demanda o con servicios especiales, como ceremonias en otros idiomas. A esto se suman otros gastos propios de cualquier boda, como decoración, música o fotografía, que pueden incrementar significativamente el presupuesto total.