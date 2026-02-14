La hiperconectividad y las apps se están comiendo la vida entera, y la búsqueda del amor no es la excepción, pues hoy 22.3% de los usuarios de apps de citas en México busca a su “media naranja” a través de estas herramientas, de acuerdo con un estudio de The Competitive Intelligence Unit. “La manera en que conocemos personas y, en muchos casos, buscamos establecer una relación sentimental, también ha evolucionado de forma significativa a partir del uso de herramientas digitales y plataformas tecnológicas”, detalla el análisis “El Amor en los Tiempos de las Telecom”. En el país, Tinder es la app de ligue más conocida, con 87.4% de las menciones entre los internautas, mientras que Bumble ocupa el segundo lugar, con 62.8% y Facebook Parejas cierra el top 3 con 47.3%. El atractivo físico no es lo que más se busca en las apps de citas, a las mexicanas y mexicanos que usan estas herramientas les llama más la atención los intereses en común (74.8%), edad (68.9%), atributos físicos que sea guapa o guapo (63.1%) seguido por el hecho de que la persona sea soltera (56.3%). La digitalización del amor va en aumento. En 2026, 37.1% de los internautas ha descargado una aplicación especializada de ligue alguna vez, equivalente a 38.7 millones de personas, siendo Tinder la más utilizada. El estudio de The CIU revela que 22.3% de las personas que alguna vez han usado se encuentran en búsqueda de su media naranja por medio de una app de citas, lo que representa 8.6 millones de usuarios en activo. Esta búsqueda se caracteriza por un uso cada vez más intensivo, ya que la frecuencia ha aumentado, alcanzando 2.7 veces por semana, superior a su comparativo del año anterior (2.4 veces por semana), enfocándose principalmente en la exploración de perfiles y la interacción con potenciales parejas. Pero dicen que nunca se deben poner todos los huevos en una misma canasta, por lo que al menos de la mitad de los usuarios de apps de citas descargan más de un app para este fin, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de ser flechados en línea. Sin embargo, aunque descargan una gran variedad, son pocas en las que realmente estás activos, destacando Bumble (60.9%), Tinder (39.1%), Facebook Parejas y Badoo (13%) como las plataformas en las que depositan mayores esperanzas. Esta intensidad en la búsqueda del amor ha dado sus frutos. Siete de cada 10 usuarios afirman haber concretado al menos una cita con alguien conocido a través de una aplicación de ligue, mientras que 23.6% tiene al menos una cita a la semana. Estos encuentros han derivado en una relación casual (42.7%), en no continuar escribiéndose (37.3%), en una relación de amistad (34.7%), y finalmente los que conocieron a su otra mitad en línea y tienen una relación formal (33.3%). La empresa de telecomunicaciones, Movistar dice que en promedio un mexicano pasa más de 7 horas conectado a internet por día. Pero no todo puede ser a través de una pantalla: “la hiperconectividad puede generar estrés digital, presión por responder de inmediato y desgaste emocional en las relaciones”, advierte la empresa. Para cuidar los corazones de los enamorados, Movistar sugiere dar más peso a las conversaciones que importan, reducir la presión para responder y tener conversaciones más claras. Además, no solo se trata de responder rápido, pues el lenguaje del amor puede incluir diferentes formas de comunicarse, incluso a través del WhatsApp o cualquier otra red. Movistar señala que se pueden enviar mensajes, videos, audios o fotos significativas, en vez de spamear con mensajes. También es necesario desconectarse, por lo que recomendó establecer horarios y espacios sin pantalla, con el objetivo de disminuir el agotamiento emocional y mental, y fomentar relaciones duraderas y conscientes. Finalmente, la compañía de origen español nos sugiere usar la tecnología solo como un medio para encontrar espacios que nos permitan estar presentes física y emocionalmente.