Horóscopo: cómo son los hombres de cada signo del zodíaco en el amor y cómo saber si te aman

Por lo general, saber cómo son los hombres en el amor es algo que genera mucha intriga. Según el horóscopo, para saber si realmente te aman, tenés que prestar atención a ciertas señales típicas que dan por su signo del zodíaco.

Los expertos en astrología de Horóscopo Negro explican qué rasgos amorosos definen a cada hombre. ¡Tomá nota y aprendé a identificar cómo demuestra un hombre su amor!

Aries

El hombre nacido bajo el signo de aries es confiado y valiente. No tiene problemas para expresar sus sentimientos, así que sabrás fácilmente si le gustás.

Es directo y no se anda con vueltas. Aunque puede usar indirectas para coquetear, sus intenciones siempre serán claras.

Tauro

Tauro se toma su tiempo para enamorarse, así que no esperes que sus sentimientos se desarrollen de inmediato. Prestá atención a detalles como su rapidez para responder a tus mensajes o su inclinación a acercarse a vos en grupo.

La verdadera señal para saber si te ama es su preocupación constante por vos y su deseo de conocerte mejor.



Géminis

El hombre de Géminis puede ser difícil de leer porque es cariñoso y amistoso con todos. Para saber si le gustás, fijate en si se pone nervioso al estar cerca, o si hace un esfuerzo por verte a pesar de su vida social ajetreada.

La mejor forma de saber si te quiere es hablarlo directamente.

Para saber si un chico de Géminis te quiere, fijate en si se pone nervioso y hace un esfuerzo para estar con vos. (Foto: Freepik)

Cáncer

Cáncer es muy sensible y emocional, especialmente cuando está enamorado. Aunque suele ser amable con todos, necesitarás observar más allá de esa amabilidad para entender sus verdaderos sentimientos.

Notarás que te quiere si empieza a compartir sus problemas y miedos, y si busca hablar con vos todo el tiempo.



Leo

Este signo es directo y sincero, pero puede volverse tímido cuando se enamora. Si te gusta, es posible que te cause dudas porque su comportamiento puede cambiar repentinamente. Necesitarás ser paciente y observar si te envía indirectas o coquetea de manera sutil.

Virgo

Virgo muestra su interés prestando atención a cada detalle. Para saber si te quiere, fijate en si recuerda cosas importantes sobre vos y si se esfuerza por conocerte mejor.

Aunque puede no expresar sus sentimientos de forma evidente, su preocupación por los pequeños detalles es una señal de que realmente te quiere.



Libra

Un hombre de Libra puede ser complicado de leer porque es amable y charlatán con todos. Para saber si le gustás de verdad, observá si es más tímido y reservado cuando está con vos. Si se comporta de manera más introvertida, es una señal de que tiene sentimientos profundos.

Escorpio

Escorpio muestra su interés antes de lo que pensás. Aunque al principio pueda parecer reservado, con el tiempo se irá abriendo a vos. Si empieza a contarte secretos y a mostrarse sincero, es una señal clara de que te quiere.

Según la astrología, si tenés una relación con Escorpio será intensa, ya que este signo es:



Apasionado

Misterio

Leal

Sagitario

Sagitario es directo y no te va a dar señales confusas. Si le gustás, lo vas a saber enseguida.

Si muestra interés en comprometerse, es una señal clara de su afecto. Prestá atención si empieza a hablar del futuro con vos y a incluirte en sus planes. Si te menciona en sus proyectos a largo plazo, es porque realmente te quiere.



Capricornio

Capricornio no va a mostrar sus sentimientos rápidamente. Necesita tiempo para estar seguro de lo que siente, así que la espera puede ser larga.

Fijate si se interesa por todos los detalles de tu vida y si está dispuesto a cambiar sus planes para estar con vos. Eso indicaría que realmente le importás.



El hombre de Capricornio muestra su amor al interesarse en todos los detalles de tu vida y cambiar sus planes por vos. (Foto: Freepik)



Acuario

Cuando un hombre de este signo se enamora, se toma el tema en serio. Aunque parezca frío, usará su inteligencia para impresionarte. Si empieza a interesarse por tus gustos y pasatiempos, es porque le gustás. Aunque no siempre exprese sus sentimientos con palabras, sus acciones lo dirán todo.



Piscis

Con Piscis, es complicado saber si te quiere. Aunque es romántico y sensible, no habla mucho de sus emociones. Si te presta mucha atención y no puede apartar la mirada de vos, es una señal de que le gustás. Piscis puede ser tímido, pero te dará pistas a través de su comportamiento.