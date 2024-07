Horóscopo: los 6 signos del zodíaco que mejor hacen sentir a sus parejas

En el mundo del horóscopo y la astrología, cada signo tiene características únicas que influyen en la manera en que se relacionan con sus parejas. 6 de ellos parecen tener una habilidad especial para hacer sentirlas queridas y deseadas.

Estos se destacan por su capacidad para fortalecer y enriquecer sus relaciones amorosas, asegurando que sus parejas se sientan siempre en las nubes. Descubrí si tu signo está entre los más afectuosos y dedicados del horóscopo, según el ranking de Horóscopo Negro.

Escorpio: el signo que mejor hace sentir a sus parejas

Escorpio es el signo más apasionado del zodíaco. Con una libido alta y dotes innatos para disfrutar y hacer disfrutar, Escorpio trae consigo una intensidad única en sus relaciones.

Para mantener esta chispa siempre viva, es fundamental crear atmósferas misteriosas y seductoras. Asegurate de que tus sentimientos sean auténticos, ya que Escorpio leerá en tu mirada y sabrá si realmente lo estás disfrutando. Cuando siente que lo que ve es verdadero, se entrega por completo.

Los del signo Escorpio son muy apasionados y saben cómo tratar a sus parejas. (Foto: Freepik)

Capricornio

Capricornio puede parecer conservador en todas sus facetas. Sin embargo, es un signo muy apasionado, especialmente si hay sentimientos de por medio. Te tocará descubrir sus puntos y límites en la sensualidad, pero una vez que lo logres, todo será un paraíso.

Algunas claves para disfrutar con Capricornio:

Control : le gusta controlar las relaciones y las situaciones.

: le gusta controlar las relaciones y las situaciones. Sentimientos : su pasión se intensifica con los sentimientos.

: su pasión se intensifica con los sentimientos. Descubrimiento : trabaja en descubrir sus puntos y límites en la sensualidad.

: trabaja en descubrir sus puntos y límites en la sensualidad. Aventuras: aunque parezca conservador, se anima a experimentar si se siente a gusto.

Piscis

A los del signo Piscis les encanta la pasión con sus parejas, pero siempre con un toque dulce y espiritual. Este signo se entrega por completo en la intimidad.

Para conectar con Piscis en el ámbito íntimo, tené en cuenta estas claves:

Besos con los ojos cerrados : evitá abrir los ojos mientras le besás, creando un ambiente de conexión profunda.

: evitá abrir los ojos mientras le besás, creando un ambiente de conexión profunda. Palabras sensuales : utilizá tu arsenal de palabras y frases sensuales al oído para aumentar la intimidad.

: utilizá tu arsenal de palabras y frases sensuales al oído para aumentar la intimidad. Significado especial: para Piscis, cada momento íntimo tiene un significado especial, y le gusta pensar que el destino los unió.

Sagitario

Sagitario es muy aventurero y propone cosas nuevas para la pareja. Con las personas de ese signo te sentirás cómodo tanto si tomás la iniciativa como si preferís dejarte seducir.



Sagitario es valiente y atrevido, le encanta probarte y probarse a sí mismo. No le gustan las cosas fáciles y valora mucho los desafíos.

Hay 6 signos de la astrología que saben muy bien como tratar a sus parejas. (Foto: Freepik)

Aries

Aries es un signo muy pasional, que se lo sabe demostrar a sus parejas. Marte, el planeta de la guerra y el amor, rige a este signo, por lo que su energía es explosiva.

Fogoso e impulsivo, Aries es atrevido y no tiene miedo a casi nada. No dudes en decirle a la cara todo lo que querés en tu relación. Lo que no le guste lo asumirá con valentía, y lo que le guste más le pondrá una sonrisa infantil que enamora.

Acuario

Acuario es un signo muy libre, por lo que está abierto a todo y dispuesto a experimentar. Le gusta probar nuevas experiencias y disfrutar de los resultados.

Este signo necesita una conexión emocional y busca algo significativo. La curiosidad de Acuario hacen que se sienta atraído por lo diferente y lo rompedor, algo que se aleje de lo convencional y repetitivo.