Horóscopo: signo por signo, las predicciones astrológicas para la semana del 22 al 28 de julio

La semana del lunes 22 al domingo 28 de julio trae consigo predicciones astrológicas únicas para cada signo del zodiaco, influenciadas por el horóscopo.

Conoce cómo influirá la astrología en tu semana con la llegada del Sol a Leo y qué aspectos de tu vida serán más afectados para tu horóscopo, según los expertos del sitio web Horóscopo Negro.

Predicciones semanales para Aries

Aries, esta semana es momento de establecer límites. Das segundas oportunidades, pero no podés pasarte la vida esperando disculpas. Ofrecé una o dos oportunidades y seguí adelante. Con el inicio de la temporada de Leo este lunes, te sentirás más conectado con el presente. El Sol en Leo te ayudará a disfrutar el ahora, sentir que todo se alinea y que estás en el lugar y momento perfectos.

Tauro

Tauro, es hora de cambiar tu mentalidad. Dejá de quejarte y empezá a ver las cosas de manera más positiva. La entrada del Sol en Leo este lunes te dará un empujón de energía, ayudándote a ser más optimista. Aprovechá las vibraciones de Leo para ver tus problemas desde una perspectiva diferente.

La entrada del Sol en Leo de esta semana le brindará a Tauro un empujón necesario para ser más optimista.(Foto: Pixabay)

Géminis

Géminis, tus expectativas pueden estar fallando, pero no te amargues. Usá esta situación para identificar lo que no te gusta y eliminarlo de tu vida. Esta semana necesitarás el apoyo de tus seres queridos. Si no podés tenerlos cerca, podrías sentirte frustrado. Quizás sea el momento de viajar o conducir hasta donde están ellos.

Cáncer

Las cosas empezarán a encajar para Cáncer durante esta semana y es el momento ideal para desconectar del trabajo que te estresa. Tu mente necesita un descanso. Aunque tu temporada termina este lunes, la energía del Sol en Leo te ayudará a superar problemas. Vas a recibir la llamada que tanto estás esperando.

Leo

Leo, este lunes el Sol entra en tu signo, comenzando tu temporada. Sentirás que todo empieza a brillar. Sin embargo, en tus relaciones, podrías enfrentar luchas de poder. Cuidado con intentar controlar todo, ya que podrías encontrar resistencia.

Virgo

Los nacidos bajo este signo estuvieron haciendo cosas que no los representan. Esta semana, trabajá en ser fiel a vos mismo y no traicionar tus principios. La gente te quiere por lo que sos. Desde esta semana, empezarán a llegar cosas positivas a tu vida, y tu esfuerzo será recompensado. Algo sucederá que te hará sentir aliviado.

Libra

Libra, esta semana es momento de pensar en vos y tus proyectos futuros. Recientemente, te sentiste atrapado, pero es hora de cambiar el chip y enfocarte en tu felicidad. Dejá de ajustar tus planes por los demás; ya diste suficientes oportunidades. Esta semana, fingí hasta que todo realmente vaya bien.

Escorpio

Escorpio, estás más emocional que nunca debido a la Luna Llena. La intensidad domina tu vida, pero con el Sol en Leo desde este lunes, sentirás un regreso al optimismo. Llegarán personas que pueden ayudarte a alcanzar tus metas y cambiar tu vida positivamente.

Durante esta semana Escorpio va a estar más emocional que nunca. (Foto: Freepik)

Sagitario

Sagitario, tu intuición siempre acierta y esta semana se confirmará. Usá esa poderosa intuición para adelantarte y tener un plan. Con el inicio de la temporada de Leo, sentirás que todo se vuelve más divertido y alegre. Las buenas vibras están de vuelta.

Predicciones astrológicas para Capricornio

Capricornio, sentís ganas de enfrentar la semana con entusiasmo, pero te vienen cambios importantes, especialmente en el trabajo, que podrían alterar tu rutina. Con el Sol entrando en Leo, dejarás de preocuparte por detalles menores y te centrarás en ti mismo. Aprovechá para mimarte y sentirte bien.

Durante esta semana, los nacidos en Capricornio:

Energía renovada: con el sol en Leo se sentirán renovados.

Adaptación a los cambios: tendrá cambios en el entorno laboral que deberá afrontar con bastante flexibilidad.

Bienestar personal: deberás enfocarte en vos mismo durante esta semana.

Acuario

Acuario, estás entrando en una nueva etapa de tu vida. Notás cambios en tu entorno y en las personas a tu alrededor. Aunque no sea un cambio brusco, es necesario para salir de la rutina. Esta semana, es importante que seas práctico y analices todo con cuidado. En el amor, la temporada de Leo puede traer cambios significativos.

Piscis

Piscis, te sentís agotado física y emocionalmente. Aunque no veas cambios grandes, el estrés se estuvo acumulando. Esta semana, con el Sol en Leo, recuperarás energías y te sentirás más fuerte. La temporada de Leo te recordará ponerte a vos mismo en primer lugar.