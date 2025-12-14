Hojas marrones en las plantas: el error oculto que las está matando y cómo salvarlas hoy mismo

Las plantas de interior son aliadas para mejorar el aire y dar bienestar en casa, pero requieren cuidados básicos. Cuando las hojas cambian de color y se vuelven marrones, algo está fallando. Este síntoma puede aparecer en especies resistentes como kentias, monstera o singonios, por lo que no conviene ignorarlo.

Causas más frecuentes de las hojas marrones

Existen varios motivos que explican este problema. Identificarlos es clave para actuar rápido y evitar que la planta se deteriore.

1. Falta de riego

Cuando la tierra está seca, las hojas pierden brillo y se secan en los bordes. Para saber si la planta necesita agua, prueba introducir un dedo en el sustrato. Si sale limpio, es momento de regar; si no, espera. Este método evita errores y mantiene el equilibrio.

2. Exceso de agua

Regar demasiado también daña la planta. El exceso provoca pudrición en las raíces y manchas oscuras en el follaje. Antes de añadir agua, revisa la humedad del sustrato para no saturarlo.

3. Baja humedad ambiental

En invierno, la calefacción seca el aire y muchas plantas tropicales sufren. Pulveriza las hojas varias veces por semana para aumentar la humedad, pero sin empaparlas. Este gesto simple previene la sequedad y ayuda a conservar el color verde.

4. Luz solar directa

Si las hojas parecen quemadas, la planta recibe sol directo. Cambia su ubicación y busca luz indirecta para evitar daños. La mayoría de las plantas de interior prefieren espacios luminosos, pero sin exposición directa.

5. Ciclo natural de las hojas

No todas las hojas marrones son señal de alarma. Las más antiguas, ubicadas en la parte baja, pueden secarse porque han completado su ciclo. Si el resto de la planta está sano, es un proceso normal.

¿Cómo prevenir las hojas marrones?

Controla el riego: ni demasiado ni muy poco.

Aumenta la humedad: usa pulverizador o coloca un recipiente con agua cerca.

Cuida la luz: evita el sol directo y busca luz filtrada.

Revisa el sustrato: asegúrate de que drene bien para evitar encharcamientos.

Consejos extra para mantener plantas sanas