La medida alcanza especialmente a una lavandina en gel muy difundida en plataformas online y comercios barriales. (Foto: Shutterstock)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y distribución de una reconocida marca de productos de limpieza que se comercializaba tanto en internet como en distintos puntos de venta del país.

La medida alcanza especialmente a una lavandina en gel muy difundida en plataformas online y comercios barriales. Según detalló el organismo, la marca involucrada ofrecía artículos de limpieza y desinfección sin contar con los registros sanitarios obligatorios exigidos en Argentina.

Quienes hayan comprado alguno de estos artículos podrían iniciar reclamos ante Defensa del Consumidor.

ANMAT prohíbe la lavandina en gel Agranel por falta de registro sanitario

La marca alcanzada por la prohibición es “Agranel”, una firma que comercializaba distintos productos domisanitarios, entre ellos agua lavandina en gel, agua lavandina tradicional y limpiadores para el hogar .

Lavandina prohibida por ANMAT marca Agranel.

La ANMAT detectó que los productos se promocionaban a través del sitio web oficial de la empresa y en redes sociales sin contar con autorización sanitaria.

Entre los artículos prohibidos que no figuraban inscriptos ante ANMAT, aparecen:

Agua lavandina

Agua lavandina en gel

Lavandina para ropa blanca

Lavandina para ropa color

Cloro y cloro granulado

Desengrasantes

Destapa cañerías

Limpia vidrios

Quita sarro

Shampoo para autos

Perfumina textil

Qué productos de limpieza no podrán venderse en supermercados y tiendas online

La disposición publicada por ANMAT establece la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución de todos los productos de la marca Agranel en el territorio nacional y también en plataformas de venta electrónica.

La medida incluye tanto supermercados como marketplaces, tiendas virtuales y redes sociales donde los productos eran promocionados.

Al mismo tiempo, ANMAT también prohibió artículos promocionados como imitaciones de marcas conocidas:

Suavizante tipo Vivere

Jabón líquido tipo Ariel

Jabón líquido tipo Camellito

Gel tipo Harpic

Tipo Cif crema

Tipo Cif baño

Según explicó el organismo, los productos eran comercializados utilizando referencias a marcas reconocidas, aunque no contaban con las habilitaciones correspondientes para su fabricación y venta.

Cómo reclamar si compraste la lavandina en gel o productos prohibidos por ANMAT

Los consumidores que hayan comprado productos de la marca Agranel pueden realizar reclamos si consideran que fueron perjudicados por la comercialización de artículos no autorizados.

Para hacer un reclamo, los especialistas recomiendan: