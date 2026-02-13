El agua de Jamaica, obtenida a partir de los cálices secos de la flor hibiscus sabdariffa, es una bebida que va ganando terreno en la gastronomía natural. Su perfil marcadamente ácido y su coloración intensa la convierten en una opción versátil para la elaboración de bebidas frescas y naturales. El consumo de esta infusión no solo responde a una preferencia gastronómica, sino a una serie de propiedades bioactivas estudiadas por la ciencia: Podés conseguir la flor de Jamaica por peso en cualquier herboristería o tienda natural. Dato útil: las flores que quedan en el colador no se tiran. Se pueden hidratar nuevamente para una segunda tanda más suave. Al no contener conservantes artificiales ni aditivos químicos, el tiempo de conservación del agua de Jamaica en la heladera es acotado. Para garantizar tanto su seguridad alimentaria como la preservación de sus propiedades organolépticas (sabor, aroma y color), el agua de Jamaica se mantiene en buen estado por un período de 3 a 5 días en condiciones óptimas de refrigeración (entre 2°C y 5°C).