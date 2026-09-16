En Argentina, una mujer puede seguir legalmente casada y, sin embargo, quedar excluida de la herencia de su esposo.

El artículo 2437 del Código Civil y Comercial establece que la separación de hecho sin voluntad de unirse excluye el derecho hereditario entre los cónyuges.

Por eso, si uno de ellos fallece mientras la pareja se encontraba separada de manera definitiva, el otro pierde la vocación hereditaria, aunque el divorcio no se hubiera formalizado.

¿Qué pasa con la herencia si la viuda no figura en el testamento?

El cónyuge es heredero legitimario, por lo que, mientras conserve su vocación hereditaria, tiene derecho a una parte de la herencia aunque no figure en el testamento.

La porción legítima del cónyuge es del 50% de la herencia. El resto constituye la porción disponible, sobre la que el fallecido puede decidir mediante testamento.

Sin embargo, este derecho puede quedar excluido en determinadas situaciones. Entre ellas, el Código Civil y Comercial establece que la separación de hecho sin voluntad de unirse elimina el derecho hereditario entre los cónyuges.

La separación de hecho puede cambiar la herencia

Herencia. sasintip

El artículo 2437 del Código Civil y Comercial establece que el divorcio y la separación de hecho sin voluntad de unirse excluyen el derecho hereditario entre los cónyuges.

Por eso, no alcanza con continuar legalmente casados para tener garantizado el derecho a heredar.

Si al momento del fallecimiento existía una separación de hecho sin intención de retomar la convivencia, la persona puede quedar excluida de la sucesión.

¿Qué pasa si hay hijos?

Cuando existen hijos, el cónyuge hereda una parte igual a la de cada descendiente respecto de los bienes propios del fallecido, aunque existen reglas específicas para los bienes gananciales.

Si no hay descendientes, pero sí ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Si no existen descendientes ni ascendientes, puede recibir la totalidad.

La Ley 26.994, vigente desde el 1° de agosto de 2015, establece estas reglas y determina quiénes son los herederos legitimarios.