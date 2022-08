Henipavirus: cuál es el origen de los primeros casos en China y qué se sabe hasta ahora

Una investigación realizada por científicos de China y Singapur, y publicada en The New England Journal of Medicine, confirmó 35 casos de henipavirus, el nuevo agente patógeno detectado en las provincias de Shandong y Henan.

Nuevo virus en China: ¿qué es el Henipavirus?

El Henipavirus es un virus zoonótico, el cual se transmite de animales a personas a través de comida contaminada.

"El virus Hendra y el virus Nipah, que pertenecen al género henipavirus en la familia Paramyxoviridae, infectan a los humanos y causan enfermedades mortales" , explica la investigación difundida por The New England Journal of Medicine.

Sin embargo ahora los científicos confirmaron la detección de "otros henipavirus" relacionados con murciélagos, roedores y musarañas , y que en pacientes expuestos, ocasionó cuadros febriles. Esta categoría recibió el nombre de "Langya henipavirus", abreviado como "LayV".

El nuevo henipavirus está vinculado a murciélagos, roedores y musarañas. (Imagen ilustrativa).

El hallazgo se realizó mediante muestras tomadas de la garganta que fueron sometidas a un análisis metagenómico. Así fue como el nuevo genoma, compuesto por 18.402 nucleótidos y con una organización genómica "idéntica a la de otros henipavirus", se encuentra más vinculada a la cepa detectada en Mojiang, región de la provincia de Yunnan, sur de China.

De los 35 casos detectados en las provincias de Shandong y Henan, 26 tenían la infección LayV y en un 100% presentaron fiebre. Además, un 54% mostraron fatiga; 50% tos; 50% anorexia; 46% mialgia; 38% náuseas; 35% dolor de cabeza y un mismo porcentaje en vómitos.

También hubo casos con leucopenia; deterioro de la función hepática y renal, y anomalías de trombocitopenia . A través de una encuesta serológica realizada a animales domésticos se encontró "seropositividad" en 3 de 168 cabras y 4 de 79 perros.

Qué dice la OMS sobre el Henipavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a través de su página oficial que la tasa de letalidad del henipavirus varía entre el 40% y el 75%. "Todo depende del tipo de brote y la capacidad de vigilancia epidemiológica y gestión clínica" , subrayó.

Además ubicaron al nuevo agente patógeno en el listado de "enfermedades prioritarias" para su investigación y desarrollo de un tratamiento posterior, dado que aún no existe un paliativo y puede llegar a involucrar complicaciones respiratorias y neurológicas graves.

La OMS aclaró también que el origen del "nipah" data de 1999 en Malasia tras un brote en un criadero de cerdos aunque hasta el momento "no se notificaron nuevos casos en la zona" .

Luego, en 2001 se extendió a Bangladesh, donde se registran brotes anuales desde entonces. Mediante pruebas serológicas en murciélagos se detectó su presencia en Tailandia, Camboya, Filipinas, Ghana, Indonesia y Madagascar.