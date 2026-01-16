La lucha contra las enfermedades más resistentes podría cambiar para siempre a partir de este nuevo descubrimiento por parte de un grupo de científicos argentinos. Justamente, detectaron que un componente del cannabis es capaz de eliminar peligrosas bacterias del cuerpo que causan cerca de 700.000 muertes al año en todo el mundo.

Investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) registraron este hallazgo en la revista Pharmaceutics. De esta manera, podría ser una nueva estrategia frente a uno de los mayores desafíos de la salud pública global, dado que la resistencia antimicrobiana superaría al cáncer como principal causa de mortalidad hacia 2050.

¿Cómo actúa el cannabis contra las superbacterias?

El equipo liderado por el investigador del CONICET Paulo Maffía comprobó que el cannabidiol CBD (compuesto no psicoactivo) actúa de forma conjunta con la colistina a la hora de tratar bacterias gramnegativas multirresistentes.

La idea de los científicos del CONICET y de la UNAHUR es desarrollar una terapia eficaz y segura contra bacterias multirresistentes. Foto: CONICET

Mientras que cada compuesto por separado resulta ineficaz contra estas cepas altamente resistentes, la combinación genera una potente actividad antimicrobiana y bactericida. Entre los principales logros del estudio in vitro, destaca:

Eliminan bacterias peligrosas como Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae y Salmonella typhimurium (todas provenientes de aislamientos clínicos resistentes incluso a la colistina).

Destruye biofilms bacterianos, estructuras que protegen a las bacterias y hacen muy difícil su eliminación.

Permite reducir significativamente las dosis de colistina, sustancia que tiene efectos adversos graves como nefrotoxicidad y neurotoxicidad si se aplica en grandes cantidades.

“Identificamos que el cannabidiol, CBD, un compuesto vegetal extraído de Cannabis sativa, actúa de forma sinérgica al combinarse con este antibiótico y comprobamos que puede eliminar patógenos gramnegativos multirresistentes de manera eficaz en estudios in vitro”, aseguró Maffía.

¿Qué son las bacterias gramnegativas y por qué son peligrosas?

De acuerdo al CONICET, las bacterias gramnegativas reciben este nombre por una característica en su pared celular que las hace “negativas” ante la tinción del reactivo Gram. Se trata de una técnica de laboratorio crucial en bacteriología para clasificar bacterias en dos grupos principales (Gram positivas y Gram negativas).

🦠Bacterias multirresistentes: una nueva estrategia para combatirlas



🔵Investigadores del CONICET demostraron, en estudios in vitro, que una molécula de origen vegetal (cannabidiol) puede actuar en combinación con un antibiótico de última línea, la colistina, y eliminar… pic.twitter.com/bVXhJapWYT — CONICET Dialoga (@CONICETDialoga) January 16, 2026

Al tener una membrana externa de lípidos y una fina capa de peptidoglicano, son más resistentes a antibióticos. Esas bacterias pueden provocar graves infecciones en sangre, pulmones, heridas quirúrgicas, vías urinarias y otros órganos.

Entre los patógenos más conocidos y que son multirresistentes están Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Precisamente, son más comunes en unidades de terapia intensiva de hospitales .

¿Por qué es tan importante este descubrimiento argentino?

Si bien la colistina es uno de los últimos recursos disponibles para estas peligrosas bacterias, la resistencia a este antibiótico crece rápidamente. Al causar tantas patologías severas en el cuerpo humano, especialmente en internados, el nuevo hallazgo abre la puerta a futuras terapias combinadas que podrían salvar miles de vidas.

Los autores enfatizan que aún faltan ensayos preclínicos y clínicos para confirmar seguridad y eficacia en humanos, así como la aprobación regulatoria correspondiente.

“A partir de los resultados de nuestro estudio, y junto a otras investigaciones a nivel mundial en la misma dirección, podemos esperar que en el futuro podamos disponer de una nueva opción terapéutica basada en el uso de manera combinada de CBD y colistina para patógenos resistentes”, concluyeron los expertos.