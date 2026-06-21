Un pequeño fragmento de roca llegado desde Marte acaba de abrir una nueva incógnita sobre la historia del planeta rojo. Al analizar un meteorito marciano conservado en una colección científica, investigadores detectaron la presencia de diminutos granos de granate, un mineral que hasta ahora nunca había sido identificado en muestras procedentes de Marte.

Aunque el hallazgo se produjo en una porción de roca más pequeña que una semilla, su importancia podría ser enorme. Los minerales conservan información sobre las condiciones en las que se formaron y funcionan como auténticos registros geológicos capaces de revelar detalles sobre el pasado de un planeta.

El mineral que sorprendió a los investigadores

El granate es conocido en la Tierra por su uso en joyería, pero también es una herramienta valiosa para los geólogos. Su composición permite reconstruir procesos relacionados con altas temperaturas, presiones extremas y transformaciones que afectan a las rocas a lo largo del tiempo.

Los granos descubiertos no corresponden a la clásica variedad rojiza utilizada en anillos y collares. Se trata de una forma rica en hierro que suele presentar tonalidades verdosas o amarillentas y que pasó inadvertida en una primera observación debido a su parecido con otros minerales habituales en meteoritos.

Una cápsula del tiempo proveniente de Marte

Los fragmentos fueron encontrados dentro de una roca marciana extremadamente pequeña. Sin embargo, los especialistas consideran que podrían contener información clave sobre fenómenos ocurridos hace miles de millones de años, cuando Marte atravesaba etapas muy distintas a las actuales.

La presencia de este mineral podría ayudar a reconstruir antiguas condiciones de temperatura y presión, además de aportar datos sobre los procesos geológicos que moldearon la superficie y el interior del planeta.

La gran incógnita: ¿se originó en Marte?

Uno de los principales interrogantes es determinar si el granate se formó directamente en Marte o si llegó al planeta como consecuencia del impacto de otro cuerpo celeste.

Entre las hipótesis que se analizan aparecen antiguos impactos de meteoritos capaces de generar enormes cantidades de energía o procesos relacionados con actividad volcánica y ascenso de magma desde el interior marciano.

El granate encontrado en el fragmento marciano no tiene el color rojo intenso conocido en las joyas y gemas de nuestro planeta Pond5 Images/IMAGO

Resolver esa pregunta podría modificar parte de lo que se conoce sobre la evolución geológica del planeta vecino.

Una muestra demasiado valiosa para destruir

Para conocer el origen exacto del mineral sería necesario realizar análisis más profundos que implican destruir parte de la muestra. Debido a la rareza del hallazgo y a que podría tratarse de la única roca marciana conocida con estas características, los investigadores avanzan con extrema cautela.

Mientras tanto, el descubrimiento suma una nueva pieza al rompecabezas de Marte y ofrece una oportunidad inédita para comprender cómo era el planeta durante sus primeras etapas de formación.

A medida que se desarrollen nuevas técnicas de análisis, este diminuto fragmento podría aportar información fundamental sobre la historia de uno de los mundos más estudiados del Sistema Solar.