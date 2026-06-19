Un equipo de astrónomos confirmó el origen de un objeto interestelar que llegó desde un punto remoto de la Vía Láctea y un modelo estadístico reveló un dato que sorprendió a la comunidad científica.

Un telescopio detectó un cometa proveniente de fuera del Sistema Solar y los cálculos posteriores determinaron que podría ser el objeto más antiguo jamás observado por la humanidad, con una edad estimada de 7.000 millones de años. El hallazgo se confirmó tras semanas de seguimiento por parte de observatorios internacionales.

El cometa fue bautizado 3I/ATLAS y es solo el tercer objeto interestelar confirmado en la historia, después de 1I/’Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019 . Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Oxford, difundido por la Royal Astronomical Society, estableció que el cuerpo se formó alrededor de una estrella mucho más vieja que el Sol.

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS y por qué es tan antiguo?

El cometa fue detectado el 1 de julio de 2025 por el telescopio de rastreo ATLAS, ubicado en Río Hurtado, Chile . Su trayectoria hiperbólica reveló de inmediato que no pertenecía al Sistema Solar, sino que viajaba a través de él desde el espacio interestelar.

El investigador Matthew Hopkins, de la Universidad de Oxford, aplicó un modelo estadístico desarrollado junto al astrónomo Chris Lintott para estimar el origen del cometa. El resultado indicó una probabilidad de dos tercios de que 3I/ATLAS sea más viejo que el propio Sol, con una edad calculada en torno a los 7.000 millones de años.

Por qué los científicos creen que viene de una zona muy antigua de la galaxia

La clave estuvo en el ángulo de llegada del cometa. Según el análisis difundido, su trayectoria lo vincula con el llamado “disco grueso” de la Vía Láctea, una región poblada por estrellas de entre 10.000 y 12.000 millones de años.

El disco fino, donde está el Sol, concentra estrellas más jóvenes y ricas en metales.

El disco grueso, en cambio, alberga estrellas mucho más antiguas que orbitan la galaxia en ángulos inclinados.

Los dos cometas interestelares anteriores se originaron en el disco fino, por lo que tenían una edad similar a la del Sol.

El cometa fue detectado el 1 de julio de 2025 por el telescopio de rastreo ATLAS, ubicado en Río Hurtado, Chile.

¿Qué significa este hallazgo para la ciencia y qué sigue ahora?

El cometa resultó rico en hielo de agua, con una composición química que sugiere que se formó alrededor de una estrella distinta a las que dieron origen al Sistema Solar. Para los astrónomos, esto equivale a tener una muestra congelada de cómo era la química de la galaxia hace miles de millones de años.

3I/ATLAS alcanzó su punto más cercano al Sol el 29 de octubre de 2025 y se acercó a la Tierra el 19 de diciembre, a una distancia segura de 168 millones de millas. El cometa ya se aleja del Sistema Solar y no volverá a pasar cerca del Sol, aunque los datos recolectados seguirán analizándose durante años.