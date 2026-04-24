Un nuevo registro en la costa chilena volvió a poner en agenda la conservación de la fauna marina. Tras siete años sin rastros, científicos detectaron la presencia de un ejemplar de chungunga, la nutria más pequeña del mundo, en la zona de Viña del Mar. El hallazgo generó expectativa en la comunidad científica, ya que podría tratarse de “Changuita”, una nutria que había sido rescatada, rehabilitada y liberada años atrás tras un proceso intensivo de recuperación. El registro se dio en el marco de tareas de monitoreo ambiental, con el aporte clave de pescadores y vecinos de la zona. A partir de esos avisos, especialistas lograron observar al animal y notar coincidencias con comportamientos ya documentados. Entre los indicios más relevantes aparecen gestos particulares y hábitos que coinciden con el historial del ejemplar, lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que se trate del mismo individuo. El seguimiento está a cargo de equipos vinculados a la Fundación Lontra, organización especializada en la recuperación de esta especie. “Changuita” había sido encontrada en mal estado de salud en las costas de Atacama, con cuadros de neumonía e hipotermia. Tras ser rescatada, atravesó un proceso de rehabilitación que se extendió durante más de un año y medio. Luego de ese período, el animal fue reinsertado en su hábitat natural, en un trabajo coordinado por especialistas liderados por Javier Trivelli. El proceso no estuvo exento de dificultades. Durante su adaptación, se registraron episodios de deshidratación que permitieron identificar la importancia del acceso al agua dulce para la especie, un aspecto poco documentado hasta ese momento. Aunque aún resta una confirmación genética para validar la identidad del ejemplar, el caso ya genera interés porque podría convertirse en uno de los pocos registros exitosos de una chungunga rehabilitada que logra sobrevivir en libertad. Además, la experiencia acumulada a partir de este proceso permitió desarrollar protocolos que hoy se aplican en la recuperación de otros ejemplares, fortaleciendo las estrategias de conservación en las costas de Chile. El posible regreso de “Changuita” no solo aporta información científica, sino que también renueva las expectativas sobre la capacidad de recuperación de especies en peligro en entornos naturales cada vez más exigentes.