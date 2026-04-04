En el corazón del mar Mediterráneo se esconde uno de los mayores tesoros naturales del planeta: la posidonia oceánica, una planta marina que no solo es clave para el equilibrio ecológico, sino que también ostenta un récord impresionante. Considerada uno de los seres vivos más antiguos, esta especie ha mantenido su estructura prácticamente intacta durante unos 220 millones de años, lo que la convierte en un auténtico fósil viviente que está presente en España. Aunque muchas personas la confunden con algas, la posidonia es una planta completa, con raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Forma extensas praderas submarinas que funcionan como verdaderos “bosques marinos”, capaces de albergar hasta 1000 especies animales y 400 vegetales. Estas praderas no solo sostienen la biodiversidad, sino que también producen grandes cantidades de oxígeno, capturan carbono y ayudan a mantener la calidad del agua. Uno de los ejemplares más impresionantes se encuentra en las Islas Baleares, donde una pradera alcanza unos 8 kilómetros de extensión y una antigüedad estimada de hasta 100.000 años, lo que la convierte además en uno de los organismos más grandes del mundo. Más allá de su longevidad, la posidonia cumple una función ambiental crucial en la actualidad: actúa como un filtro natural frente a la contaminación. En un contexto donde millones de toneladas de plástico llegan cada año a los océanos, sus praderas tienen la capacidad de atrapar enormes cantidades de microplásticos. Investigaciones científicas revelaron que estos ecosistemas pueden capturar hasta 867 millones de fragmentos plásticos al año en el Mediterráneo. Parte de este proceso ocurre a través de las llamadas “pelotas de Neptuno”, formaciones fibrosas creadas por restos de la planta que se compactan con el movimiento del mar. Estas esferas naturales pueden contener cientos o incluso miles de partículas plásticas por kilogramo, actuando como una especie de “trampa” que retira contaminantes del agua. Sin embargo, los expertos advierten que no son una solución definitiva al problema, sino una evidencia del impacto humano en los océanos. A pesar de su importancia, la posidonia oceánica está amenazada por la actividad humana. La contaminación, el fondeo de embarcaciones, la urbanización costera y el cambio climático están provocando la degradación de estas praderas, cuya recuperación puede tardar siglos debido a su crecimiento extremadamente lento. La conservación de este “pulmón del mar” es clave no solo para preservar la biodiversidad, sino también para combatir la crisis ambiental global. Proteger la posidonia es, en definitiva, proteger el futuro de los océanos.