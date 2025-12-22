La naturaleza vuelve a sorprender con un hallazgo que rompe récords: Taam Ja’, el agujero azul más profundo del planeta, se encuentra en la bahía de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, México.

Su nombre proviene del idioma maya y significa “agua profunda”, una definición que refleja la magnitud de esta formación submarina.

Este fenómeno natural se ubica a más de 7.000 kilómetros de Argentina, en una región famosa por sus cenotes y paisajes únicos.

A diferencia de otros agujeros azules que se encuentran mar adentro, Taam Ja’ está en una zona costera, lo que facilita su estudio y lo convierte en un atractivo para científicos y exploradores.

¿Qué son los agujeros azules y por qué Taam Ja’ es único?

Los agujeros azules son cavidades submarinas formadas por el colapso de cavernas de piedra caliza durante miles de años.

Su color intenso y su profundidad extrema los hacen fascinantes para la ciencia. Taam Ja’ se destaca porque alcanza más de 420 metros, superando al famoso Gran Agujero Azul de Belice, explorado por Jacques-Yves Cousteau en 1960.

Este descubrimiento modifica lo que se sabía sobre estas estructuras y abre nuevas preguntas sobre la geología y la biodiversidad marina.

Características del agujero azul Taam Ja’

Ubicación: Bahía de Chetumal, Quintana Roo, cerca de la frontera con Belice.

Profundidad: Más de 420 metros, aunque no se ha llegado al fondo.

Investigación: Desde 2011, con estudios sistemáticos.

Tecnología usada: Perfilador CTD para medir temperatura, salinidad y profundidad.

Hallazgos: Capas de agua con diferentes temperaturas y salinidades, lo que sugiere conexiones subterráneas con el mar Caribe.

¿Por qué es importante este descubrimiento?

El hallazgo de Taam Ja’ no solo establece un nuevo récord mundial, sino que también aporta datos clave para entender la dinámica de los ecosistemas marinos y la formación de cavernas submarinas. Además, refuerza el valor cultural de la región, ya que su nombre honra la herencia maya y el vínculo histórico con el agua.