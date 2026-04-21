Un descubrimiento en Berlín sacó a la luz una historia que atraviesa más de dos mil años. Todo comenzó cuando un estudiante de 13 años encontró una pequeña moneda de bronce en el barrio de Spandau. Tras ser analizada por especialistas, confirmaron que se trata de una pieza griega acuñada entre 281 y 261 a.C. en Ilión, la ciudad conocida como la antigua Troya. Aunque mide apenas 12 milímetros y pesa unos siete gramos, su valor histórico es significativo. De acuerdo con la Oficina Estatal de Monumentos de Berlín, es el primer hallazgo arqueológico de la Antigüedad griega registrado en la ciudad, lo que la convierte en una pieza excepcional para la historia local. En un primer momento, surgieron dudas sobre el origen del objeto. Los expertos intentaban determinar si pertenecía a un contexto arqueológico antiguo o si podía tratarse de una moneda de colección extraviada recientemente. Esa incógnita empezó a resolverse cuando se analizó el terreno donde fue encontrada. En el lugar aparecieron fragmentos de cerámica, restos de cremaciones y un botón doble de bronce, elementos que apuntan a la existencia de un espacio funerario de la Edad del Bronce o comienzos de la Edad del Hierro. También se identificaron objetos de época romana imperial y una pieza vinculada a una vaina de cuchillo eslava, lo que indica que el sitio fue utilizado durante distintos períodos históricos. Este contexto refuerza la hipótesis de que la moneda no llegó allí de forma casual en tiempos recientes, sino que formaría parte de un entorno mucho más antiguo y complejo. La pieza también llamó la atención por sus detalles. En una de sus caras aparece la cabeza de la diosa Atenea con casco corintio. En la otra, se la representa como Atenea Ilias, con un tocado especial llamado kalathos, sosteniendo una lanza y un huso. Estos elementos fueron clave para confirmar que la moneda fue acuñada en Ilión, reforzando su vínculo directo con la antigua Troya. Uno de los principales interrogantes es cómo una moneda originada en esa región terminó en el norte europeo. Aunque no hay una respuesta definitiva, los investigadores recuerdan que en la Antigüedad existían rutas comerciales entre el Mediterráneo y zonas cercanas al Báltico. Entre los productos que circulaban se encontraba el ámbar, muy valorado por los griegos. También se menciona el viaje del explorador Piteas, alrededor del 330 a.C., como parte de esos primeros contactos entre regiones distantes. Dado su bajo valor material, los expertos consideran que la moneda pudo haber tenido un uso simbólico o ritual. El hecho de que haya sido hallada en un posible sitio funerario refuerza esa hipótesis. El objeto ya se encuentra en exhibición pública desde el 15 de abril en PETRI Berlin, dentro de la vitrina de hallazgos actuales ubicada en el primer piso.