El sur de El Cairo volvió a convertirse en escenario de un hallazgo que atrae la atención mundial. Una misión arqueológica española descubrió un cementerio romano con varias momias en la zona de Al Bahnasa, un enclave histórico situado a unos 190 kilómetros de la capital egipcia. El descubrimiento fue realizado por especialistas de la Universitat de Barcelona y del Institut del Pròxim Orient Antic, que trabajan desde hace años en el antiguo Oxirrinco. Según informó EFE, el yacimiento aporta nueva información sobre los ritos funerarios de época grecorromana y vuelve a confirmar la enorme riqueza histórica de la región. Los trabajos estuvieron dirigidos por la doctora Maite Mascort y la doctora Esther Pons Mellado. Durante la excavación aparecieron varias momias romanas, algunas envueltas con telas decoradas con motivos geométricos, además de sarcófagos de madera pintados y distintos objetos metálicos vinculados a ceremonias funerarias. Entre las piezas recuperadas figuran tres láminas de oro y una de cobre, elementos que habrían formado parte de antiguos rituales de enterramiento. Para los expertos, estos materiales permiten reconstruir costumbres religiosas y sociales de una etapa marcada por la influencia griega y romana en Egipto. El ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, afirmó que el hallazgo refleja la riqueza y diversidad de la civilización egipcia a lo largo de distintas eras. Uno de los descubrimientos más llamativos apareció en el interior de una de las momias. La misión encontró un papiro poco habitual con fragmentos del segundo libro de la Ilíada de Homero, en concreto el llamado Índice de los Buques, donde se enumeran los participantes griegos de la campaña contra Troya. El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hesham Al Leizy, señaló que este hallazgo agrega una dimensión literaria e histórica muy relevante al yacimiento. La aparición de un texto clásico dentro de un contexto funerario abre nuevas preguntas sobre educación, prestigio cultural y circulación de manuscritos en aquella época. Además del valor arqueológico, el papiro conecta dos mundos: la tradición funeraria egipcia y la influencia intelectual del universo helénico en el valle del Nilo. El profesor Hassan Amer, jefe egipcio de excavaciones de la misión, explicó que los trabajos se centraron en la tumba 65, un hipogeo o cámara subterránea que presentaba daños por antiguos saqueos. Aun así, el equipo logró rescatar materiales de gran valor histórico. El antiguo Oxirrinco, hoy Al Bahnasa, es uno de los enclaves más importantes para estudiar el periodo grecorromano en Egipto. Cada campaña aporta piezas, textos y restos que ayudan a entender cómo convivieron distintas culturas en una región estratégica. Este nuevo descubrimiento arqueológico refuerza la importancia internacional del sitio y demuestra que, incluso después de décadas de excavaciones, todavía quedan historias enterradas bajo la arena egipcia.