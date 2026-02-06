Un equipo científico liderado por el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Punta Hermengo” de Miramar anunció el descubrimiento de un colmillo fósil de más de 100.000 años de antigüedad perteneciente a un animal prehistórico de la Era del Hielo. Se trata de uno de los hallazgos más importantes de la región pampeana en los últimos años. El colmillo le pertenecía a un Notiomastodon platensis —un pariente prehistórico del elefante moderno—, mide más de un metro y medio de longitud y se ha preservado en excelente estado, lo que lo convierte en un testimonio excepcional de la fauna de la región hace decenas de miles de años. El mismo fue recuperado en la Reserva Natural Centinela del Mar, ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Miramar (provincia de Buenos Aires), una zona costera rica en restos de la megafauna del periodo Cuaternario. La defensa del colmillo muestra una ligera curvatura y buena conservación, características que permitieron a los expertos determinar que perteneció a un individuo adulto de Notiomastodon platensis, una especie que habitó gran parte de Sudamérica durante el Pleistoceno tardío. Tras su extracción, fue trasladado al laboratorio del museo miramarense, donde se realizan tareas de acondicionamiento y preservación antes de su exhibición pública. La pieza no solo destaca por su tamaño y antigüedad, sino también por el contexto geológico en el que fue hallada. Este tipo de descubrimientos permite a los paleontólogos reconstruir aspectos clave de la megafauna pampeana, como su distribución, adaptaciones ecológicas y evolución, complementando otros hallazgos en el sudeste bonaerense. La zona de Miramar fue históricamente relevante para la paleontología argentina, con hallazgos que incluyen huellas fósiles de grandes mamíferos y restos de otras especies prehistóricas que habitaron estas tierras durante el Pleistoceno y periodos cercanos.