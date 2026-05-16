El hallazgo de los restos del histórico barco de Barbanegra volvió a poner al legendario pirata en el centro de la escena. La investigación arqueológica, difundida por National Geographic, permitió confirmar detalles inéditos sobre una de las figuras más temidas de la antigüedad y reveló objetos que podrían cambiar la forma en que se entiende la vida de la piratería del siglo XVIII. En 1996, arqueólogos encontraron frente a la costa de Carolina del Norte los restos de un antiguo navío que, tras años de investigaciones, fue identificado como La Venganza de la Reina Ana, el barco utilizado por Barbanegra. Según detalló National Geographic, la embarcación habría quedado encallada en un banco de arena, posiblemente como parte de una estrategia del propio pirata para ocultarla. Este descubrimiento permitió confirmar definitivamente la existencia histórica de Barbanegra y reconstruir aspectos desconocidos sobre la piratería en el siglo XVIII. La revista especializada destacó además una frase que resume la importancia del hallazgo: “Lo más importante de él no es dónde está su tumba, es su barco”. Las excavaciones arqueológicas permitieron recuperar numerosos objetos vinculados a la vida cotidiana de la tripulación pirata. Entre los elementos hallados aparecen: Los especialistas sostienen que estos hallazgos permiten comprender cómo vivían los piratas y cómo funcionaban sus embarcaciones en alta mar e incluso, algunos fragmentos de libros encontrados podrían haber pertenecido al propio Barbanegra. Barbanegra, cuyo verdadero nombre era Edward Teach, fue uno de los piratas más famosos y temidos de la historia. Durante años sembró el miedo en el Caribe y en distintas rutas marítimas de América del Norte gracias a sus violentos ataques.