Un hallazgo de restos arqueológicos coloniales en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo ha interrumpido el proceso de instalación de un ascensor. Estos hallazgos son fundamentales para “reconstruir” la historia de los pobladores de Uruguay. La arqueóloga y responsable de la investigación, Nicol de León, en una reciente conferencia de prensa tras visitar el sitio del descubrimiento, afirmó que las estructuras y los objetos encontrados, que incluyen botellas, balas, pipas y huesos, proporcionan valiosa información sobre el devenir histórico del lugar. De León destacó que estos hallazgos ofrecen una visión sobre la vida cotidiana en Montevideo desde la época colonial hasta 1800, revelando aspectos relacionados con la higiene, la salubridad, los sistemas de abastecimiento de agua, así como los hábitos alimenticios de la población de la época. Durante las obras de instalación del ascensor en el antiguo cabildo, que funcionó como ayuntamiento colonial, se encontraron una gran cantidad estructuras pertenecientes a diversas épocas, así como objetos de época colonial y de los primeros años de independencia del país suramericano. La viceministra de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, destacó que “el agua ha sido un desafío constante para Montevideo”, dado que se trata de una ciudad amurallada. En escenarios de guerra, la ciudad quedaba aislada, lo que hacía imperativo contar con un suministro de agua abundante, algo que no siempre se logró. La especialista, además, mencionó que existían diferentes calidades de agua, afirmando que "las aguas del oeste eran reconocidas como las mejores". Además, se refería a una “leyenda urbana” que atribuía propiedades curativas a fuentes como la descubierta por Luis Mascareñas, uno de los primeros pobladores de la región. En estos descubrimientos recientes se aclaró que los trabajos de excavación continúan y que aún no se ha completado el vaciado y análisis de las estructuras. Se ha formulado la hipótesis de que una de las construcciones encontradas podría ser una fuente de agua de la época colonial.La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía, añadió que el proyecto del ascensor tiene como objetivo garantizar la accesibilidad al segundo piso del museo. De León explicó que se elaborará un informe para que la Comisión Nacional de Patrimonio determine si se podrá instalar en el patio del lugar del hallazgo. Obaldía puntualizó que la ciudad se abasteció de reservorios de agua durante 150 años y que entre estos se encontraban las fuentes, así como las cisternas y aljibes, siendo los primeros manantiales y los segundos sistemas de captación de agua pluvial. El descubrimiento de restos arqueológicos coloniales en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo interrumpió el proceso de instalación de un ascensor, lo que contribuye a “reconstruir” la historia de los habitantes de Uruguay. Este significativo hallazgo arqueológico ha posicionado a Uruguay como un punto de interés y atención a nivel mundial en el ámbito de descubrimientos, arqueología e historia colonial.