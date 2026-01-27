Hace siglos, en diversas regiones de Argentina se empleaba la técnica del bateo para extraer oro de los ríos. Aunque esta práctica había caído en desuso, recientemente se reveló que aún es posible recolectar partículas de este metal precioso.

En ciertos ríos del país todavía se pueden encontrar restos de metal precioso en sus afluentes. Mediante métodos tradicionales de filtrado, es posible separar el metal del agua y recuperar fragmentos del que sigue siendo uno de los elementos más valorados del mundo.

Descubren en Argentina un río repleto de oro con cientos de pepitas que valen millones de dólares (foto: archivo).

Sitios para explorar oro en Argentina

El pueblo de La Carolina, situado al pie del cerro Tomolasta, se erige como uno de los destinos más anhelados por aquellos que buscan encontrar oro en Argentina. Fundado en el siglo XVIII, esta zona de San Luis preserva su tradición minera y brinda experiencias singulares para quienes desean probar suerte con una batea.

En la actualidad, el pueblo alberga a 300 habitantes dedicados a la industria minera. La principal atracción es el río amarillo, donde se puede realizar una excursión para revivir la búsqueda de oro con una paila y tratar de encontrar este metal precioso. Cada enero, el pueblo celebra la Fiesta Provincial del Oro y el Agua para conmemorar este descubrimiento.

Bateo: la técnica artesanal para extraer sedimentos del río sin maquinaria pesada

La actividad más comúnmente empleada es el bateo, que consiste en la extracción de sedimentos del lecho del río mediante una batea (recipiente cóncavo) y agua. Esta práctica es legal siempre que se realice de manera artesanal y sin la utilización de maquinaria pesada.

¿Cuánto puede valer el oro en el cerro Tomolasta?

En la base del cerro Tomolasta se hallan pepitas de oro de entre 17 y 20 quilates. El gramo de este descubrimiento puede alcanzar un valor de $ 7000. Para obtener un millón de pesos es necesario reunir más de 1 kg de oro desde el agua.

Celebraron el Festival del Oro y el Agua

La Carolina celebró la edición n.º 33 del Festival del Oro y el Agua el pasado 3 de enero a las 21 horas, que contó con una amplia grilla artística. De esta manera, combinaron tradición, cultura y turismo, con una carga de identidad local, sabores y producción regional.

De esta manera, el entretenimiento estuvo a cargo por parte de artistas locales junto a reconocidos ballets que mostraron sus habilidades. También contaron con las autoridades del Gobierno de San Juan y de la Municipalidad de La Carolina.