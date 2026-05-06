Existe una práctica física que gana cada vez más popularidad por sus resultados más que óptimos: mejora la postura, fortalece el cuerpo sin impacto y contribuye al bienestar general. Su enfoque combina control, respiración y movimientos precisos, lo que la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan una rutina efectiva y sostenible en el tiempo. Se trata del pilates, un método de entrenamiento que pone el foco en el fortalecimiento del “core”, es decir, la zona media del cuerpo. Al trabajar estos músculos de forma controlada, se logra una mejor alineación corporal y mayor estabilidad en la vida cotidiana. Otro aspecto clave es que es una disciplina de bajo impacto, lo que permite ejercitarse sin sobrecargar las articulaciones. Esto lo vuelve ideal tanto para personas con molestias físicas como para quienes buscan prevenir lesiones y mantenerse activos de forma segura. Además, incorpora técnicas de respiración que mejoran la oxigenación del cuerpo y ayudan a reducir el estrés. Esta combinación no solo impacta en el plano físico, sino que también favorece el equilibrio mental y emocional. Entre los principales beneficios se destacan: La práctica regular aporta mejoras significativas en distintos sistemas del cuerpo. Por un lado, contribuye a una mejor circulación sanguínea y a una respiración más eficiente, lo que impacta positivamente en la salud cardiovascular. Por otro lado, fortalece las articulaciones mediante movimientos suaves y controlados, lo que reduce el riesgo de lesiones. También mejora el equilibrio, la coordinación y la resistencia muscular sin necesidad de ejercicios intensos. Entre sus principales aportes para la salud se encuentran: Los especialistas recomiendan practicar esta disciplina entre 2 y 4 veces por semana para obtener resultados sostenidos. La constancia es clave para mejorar la postura, fortalecer el cuerpo y aprovechar todos sus beneficios sin generar sobrecarga.