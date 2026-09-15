Gustavo Sofovich chocó a una moto en Palermo: la explicación del productor televisivo sobre el accidente que protagonizó.

La mañana de la Ciudad de Buenos Aires se vio impactada por un inusual operativo policial tras un accidente de tránsito. El productor televisivo Gustavo Sofovich chocó contra una moto con dos pasajeros en la intersección entre Jerónimo Salguero y Martín Coronado, en el barrio de Palermo.

Lo llamativo del suceso fue el perímetro creado por la Policía de la Ciudad que se realizó sobre la Avenida Figueroa Alcorta, a una cuadra de donde ocurrió el accidente.

La explicación de Gustavo Sofovich de su choque en Palermo

El productor televisivo aseguró que había salido temprano a hacer una compra y qué, al regresar a su hogar, la motocicleta con dos pasajeros lo paso por la derecha cuándo él iba a doblar.

Sofovich explicó que la demora se debía a la espera de que llegaran los agentes de Tránsito para realizarle el test de alcoholemia correspondiente, en conversación con Radio Mitre. El productor indicó que fue él quién llamó al 911 y qué no se negó al test ni a bajarse de su automóvil.

Mientras tanto, los motociclistas, un hombre y una mujer de 23 años, sufrieron heridas leves y la mujer fue trasladada por el SAME al Hospital Rivadavia.

El llamativo operativo de la Policía de la Ciudad

A las personas en la zona les llamó la atención el importante operativo que la Policía de la Ciudad mantuvo en el lugar. Al llegar se estableció un perímetro que comenzaba sobre la avenida Figueroa Alcorta, a una cuadra del lugar.

Además, Sofovich tuvo que esperar más de dos horas para realizar el test de alcoholemia.

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