Cada vez más argentinos miran a España como una alternativa para vivir, trabajar y empezar una nueva etapa lejos del país. Sin embargo, instalarse allí también implica enfrentarse a gastos y dificultades que no siempre aparecen en las imágenes de quienes muestran su vida en Europa.

Eso es justamente lo que cuentan Gonzalo Vázquez y Agustina Lucero, una pareja argentina que vive en Madrid y comparte en redes sociales su experiencia como migrantes. En sus contenidos hablan sobre la vida cotidiana, los barrios, la gastronomía, la economía y las dificultades que encuentran desde que se instalaron en España.

A través de su canal de YouTube, @GonzayAgusDeViaje, que ya supera los 100.000 seguidores, muestran “la experiencia de vivir España desde los ojos de dos argentinos” y buscan ayudar a quienes están pensando en cruzar el océano.

Qué es lo mejor de vivir en Madrid

En uno de sus últimos videos, titulado “Lo bueno y lo malo de vivir en Madrid siendo latinoamericano”, la pareja explicó cuáles son los aspectos que más valoran de instalarse en la capital española y cuáles son los problemas que aparecen en el día a día.

Entre los puntos positivos destacaron especialmente la calidad de vida y los servicios. “Hay una gran calidad de vida. Gran calidad en servicios, transporte, gastronomía, que hacen que quien vive aquí lo haga realmente bien”, señalaron.

También remarcaron la ubicación estratégica de Madrid y las posibilidades laborales que ofrece la ciudad. Según su experiencia, encontrar trabajo puede ser relativamente rápido, algo que consideran una de las principales ventajas para quienes llegan desde Argentina.

El problema que complica a quienes llegan

Sin embargo, después de destacar las oportunidades laborales, la pareja puso el foco en uno de los mayores problemas que enfrentan actualmente quienes viven en Madrid: el costo de vida y, especialmente, el precio de los alquileres.

“Subió mucho, especialmente en la vivienda: los alquileres están por las nubes. Eso nos afecta a todos. Encuentras trabajo rápido, pero el coste de vida y los alquileres se llevan todo”, explicaron.

Para Gonzalo y Agustina, conseguir un sueldo no necesariamente significa que sea sencillo instalarse. El precio de la vivienda puede absorber una parte importante de los ingresos y convertirse en uno de los principales obstáculos para los argentinos que llegan al país.

Alquilar una vivienda, otro desafío

La situación se vuelve todavía más complicada a la hora de conseguir un lugar para vivir. Según relató la pareja, no alcanza solamente con tener el dinero para pagar el alquiler, ya que los propietarios suelen solicitar documentación y garantías antes de aceptar a un nuevo inquilino.

“Es muy difícil que te renten, que te alquilen. Si vos tenés el dinero, tal vez no te alquilan porque tenés que presentar nómina y un aval”, explicaron.

Además, señalaron que la competencia por las viviendas disponibles hace que conseguir un alquiler pueda convertirse en un verdadero desafío. “Te sentís privilegiado si te eligen para alquilarte. Y a precios altos”, resumieron.

La experiencia de la pareja muestra así una de las principales contradicciones que enfrentan muchos argentinos que emigran: Madrid puede ofrecer oportunidades laborales y una buena calidad de vida, pero el acceso a la vivienda y el costo de mantenerla pueden convertir el comienzo de la experiencia migratoria en un desafío mucho mayor de lo esperado.