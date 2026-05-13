River Plate se enfrentará al Club de Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura en el Monumental. El agónico triunfo del Millonario en penales contra San Lorenzo catapultó las cuotas que dan al Lobo como ganador en las principales casas de apuestas del país. El club de Núñez recibe a los dirigidos por Julio Vaccari en un encuentro que promete ser físico y táctico. El ganador del partido se enfrentará al ganador entre Racing y Rosario Central en las semifinales por un pase a la final. Del otro lado se encuentran Belgrano y Argentinos Juniors que viene de ganarle de local a Huracán. Miles de hinchas y fanáticos del fútbol argentino ya se preguntan sobre cuánto paga la hazaña del Lobo en Núñez. En las principales casas de apuestas las cuotas van de la siguiente manera: Las apuestas para el partido por cuartos de final no se limitan al resultado en el tiempo reglamentario. Otras de las opciones son: El partido entre el equipo de Núñez y el Lobo está programado para las 21:30 en el Estadio Mas Monumental. Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet. Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra. El partido será transmitido por las señales de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro del encuentro será Leandro Rey Hilfer y en el Var estará Lucas Novelli.