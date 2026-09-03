El filósofo alemán es uno de los más importantes de la historia.

Friedrich Nietzsche dejó una de las frases más conocidas de la filosofía sobre el vínculo entre la música y la existencia: “Sin música, la vida sería un error”. La expresión pertenece a El crepúsculo de los ídolos, una de sus obras publicadas en 1889, y aparece en el aforismo 33 de la sección “Máximas y flechas”.

Pero detrás de estas pocas palabras hay una idea mucho más profunda que una simple defensa de escuchar música.

Qué quiso decir Nietzsche con “sin música, la vida sería un error”

Para Nietzsche, la música ocupaba un lugar central en la experiencia humana. No la consideraba únicamente una forma de entretenimiento, sino una manifestación artística capaz de expresar dimensiones de la existencia que no siempre pueden explicarse mediante conceptos o razonamientos.

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El contexto original también es importante, ya que el aforismo comienza con una reflexión sobre aquello que hace posible la felicidad y menciona incluso el sonido de una gaita antes de llegar a la famosa frase. Luego agrega una referencia irónica a la manera en que los alemanes imaginaban a Dios cantando.

Por eso, la frase puede interpretarse como una afirmación del valor de la música para hacer que la vida sea más intensa, soportable y significativa.

La música como una forma de afirmar la vida

La relación de Nietzsche con la música fue especialmente estrecha. El filósofo no solamente escribió sobre ella: también compuso piezas musicales y consideraba que tenía una capacidad singular para conectar con las emociones y con aspectos profundos de la experiencia humana.

En ese sentido, decir que sin música la vida sería “un error” no significa literalmente que una persona no pueda vivir sin escuchar canciones.