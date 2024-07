Feriado del 17 de agosto: ¿se traslada, habrá puente y se extiende el fin de semana largo?

Con el feriado del 17 de agosto, fecha en que Argentina conmemora el "Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín", surge la inquietud de si se traslada al viernes 16 o al lunes 19 para crear un fin de semana largo.

A medida que se acerca la fecha, se busca clarificar qué pasa con el feriado del 17 de agosto, según el calendario de feriados del Gobierno.

Feriado del 17 de agosto: ¿qué se celebra?

Esta jornada rinde homenaje al líder militar y político que jugó un papel decisivo en la independencia de varios países sudamericanos.

José de San Martín, conocido como el Libertador de Argentina, Chile y Perú, falleció el 17 de agosto de 1850. Este día se conmemora el legado del "Padre de la Patria", que perdura como símbolo de la lucha por la libertad y la justicia de las excolonias del Virreinato del Río de la Plata y del Perú.

El 17 de agosto se recuerda la valentía y las contribuciones a la libertad de los pueblos de Sudamérica que hizo San Martín, que lo posiciona como uno de los principales héroes de la independencia latinoamericana.

¿Habrá fin de semana largo con el feriado del 17 de agosto?

Pese al pedido oficial del presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, el Gobierno no confirmó aún que el feriado del 17 de agosto se traslade al 19.

"Creemos que es imprescindible establecer como feriado el lunes 19 de agosto, para poder acompañar al sector en temporada baja sabiendo que somos un motor que moviliza trabajo y oportunidades en todo el país", había comunicado Hani, luego de que informara que el último fin de semana largo tuvo una ocupación turística del 70% en 36 localidades.



De acuerdo con la normativa vigente, este feriado no podría ser trasladado, ya que el Artículo 6 de la Ley 27.399 establece que sólo los feriados que caen en martes y miércoles se trasladan al lunes anterior, y los que caen en jueves y viernes al lunes siguiente.

Dado que el 17 de agosto de 2024 es sábado, no encaja en ninguna de estas categorías, por lo que no habría un traslado del feriado y no se generaría un nuevo fin de semana largo.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

Los fines de semana largo que quedan en 2024 son:

Del 11 al 13 de octubre: fin de semana largo de 3 días.

Del 16 al 18 de noviembre: fin de semana largo de 3 días.

Feriados inamovibles en el calendario 2024 en Argentina

1 de enero: Año Nuevo

12 y 13 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

29 de marzo: Viernes Santo

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables en el calendario 2024 en Argentina