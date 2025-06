Feriado confirmado: cuándo cae y cómo aprovechar el próximo descanso extra para todo el país

Con la llegada de julio, muchos argentinos ya se preguntan cuándo será el próximo descanso extra para poder organizar un viaje, una escapada o simplemente disfrutar de un día libre.

Según el calendario oficial de feriados 2025, el próximo feriado en Argentina será el miércoles 9 de julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia.

¿El feriado del 9 de julio es trasladable?

No. El Gobierno Nacional confirmó que este feriado es inamovible y no se sumará ningún feriado puente ni antes ni después de la fecha. Por lo tanto, no habrá fin de semana largo en torno a esta jornada patria.

Por qué se celebra el 9 de julio en Argentina

El 9 de julio de 1816 es una fecha clave en la historia del país. Ese día, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en San Miguel de Tucumán y firmaron la Declaración de la Independencia.

La cual rompió los lazos con la monarquía española y marcó el nacimiento de una nación libre y soberana.

9 de julio de 1816

Este hito fue el resultado de un proceso revolucionario que comenzó con la Revolución de Mayo de 1810 y culminó con la decisión de declarar la independencia en la histórica Casa de Tucumán.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

Después del feriado del 9 de julio, el próximo fin de semana largo será en agosto, desde el viernes 15 hasta el lunes 18.

Viernes 15 de agosto: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 18 de agosto: feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Este será uno de los fines de semana largos más esperados, ideal para planear escapadas y viajar dentro del país.

Feriados que quedan en 2025

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Aún resta confirmar si se trasladará a otra fecha.

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: no laborable con fines turísticos.

no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre: feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Resumen de los próximos feriados en Argentina