El calendario oficial de feriados en Colombia incluye varias fechas religiosas y cívicas que generan fines de semana largos a lo largo del año. Estas jornadas no solo hacen parte de la tradición nacional, sino que también son aprovechadas por miles de personas para descansar o planificar actividades familiares. Con la llegada de mayo, muchos trabajadores y estudiantes comienzan a revisar cuándo será el próximo descanso oficial y qué fechas permitirán extender el fin de semana. En el calendario litúrgico, la Ascensión de Jesús se conmemora originalmente el jueves 14 de mayo. Sin embargo, en Colombia esta fecha se traslada al lunes siguiente gracias a la Ley Emiliani, normativa que mueve varios festivos religiosos al inicio de semana. Por ese motivo, aunque la celebración religiosa corresponde al jueves, el día de descanso oficial será el lunes 18 de mayo, permitiendo un nuevo fin de semana largo en el país. Además, esta medida busca facilitar el turismo interno y ordenar mejor el calendario laboral, algo habitual con varios festivos nacionales. Debido al traslado del festivo al lunes, muchas personas podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso junto al sábado y domingo previos. En el caso de las instituciones educativas, los alumnos de primaria y secundaria que no tengan actividades extraordinarias también suelen suspender clases durante el lunes festivo, según el calendario escolar habitual. Esto significa que el descanso largo abarcará sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de mayo, una combinación que suele generar mayor movimiento en rutas turísticas y actividades recreativas. Según el calendario nacional, algunos de los próximos festivos después de mayo son: