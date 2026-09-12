Emigrar en busca de mejores salarios es una alternativa que cada vez más argentinos analizan para mejorar su calidad de vida. Uno de ellos es Federico Zicarelli, que hace más de un año se instaló en Suiza, donde trabaja en el rubro de la hotelería y compartió los detalles de su sueldo.

El argentino contó que, al llegar al país europeo, comenzó desempeñándose en el puesto de Commis de Cuisine, que corresponde al rango inicial dentro de una cocina profesional.

Según detalló, sus tareas principales consistían en asistir en la preparación de ingredientes y apoyar a los cocineros con mayor experiencia durante el servicio. Posteriormente, mencionó que logró ascender a categorías superiores en su trayectoria profesional.

Cuánto gana Federico al trabajar en un hotel en Suiza

“Por trabajar en un hotel gano 4553,20 francos por mes”, reveló Federico en un video publicado en YouTube. Sin embargo, aclaró que esa cifra correspondía al sueldo bruto e incluía diversos adicionales, por lo que el monto neto que cobraba en mano era considerablemente inferior.

Federico explicó que su salario base rondaba los 4.000 francos suizos brutos. A ese monto se sumaban otros conceptos adicionales que completaban su remuneración total todos los meses:

Comida: aproximadamente 220 francos.

Salario extra anual: 333,20 francos (en su caso, se distribuía durante los distintos meses del año).

De esta manera, su remuneración bruta mensual alcanzaba los 4.553,20 francos suizos.

Federico Zicarelli, un argentino que vive en Suiza desde hace más de un año, mostró cuánto cobraba durante sus primeros meses trabajando en un hotel.

Qué descuentos tiene sobre su sueldo en Suiza

El argentino mostró su recibo de sueldo y detalló, concepto por concepto, cada uno de los descuentos que se le aplican mensualmente sobre su salario bruto.

Entre los descuentos figuraban 241,30 francos destinados a los aportes jubilatorios del primer pilar, el seguro por invalidez y otros aportes sociales. A esto se sumaban 50,10 francos para el seguro de desempleo y 34,70 francos en concepto de seguro por enfermedad.

Además, aporta unos 63,25 francos por el seguro de accidentes, mientras que el segundo pilar de jubilación representaba aproximadamente 168,65 francos.

Uno de los descuentos más significativos es el impuesto a la renta, que en Suiza se aplica de forma diferenciada a los trabajadores extranjeros que todavía no cuentan con el permiso de residencia C. En el caso de Federico, representaba 472,60 francos, equivalentes en ese momento a una tasa del 10,38%.

Cuánto dinero le queda a fin de mes después de los descuentos

Una vez aplicados los impuestos, los aportes sociales y descontado el costo del alojamiento, Federico contó que le quedaban aproximadamente 2.900 francos suizos netos disponibles todos los meses en su cuenta.

“Techo y comida ya estaba cubierto”, explicó el argentino al repasar cómo era su situación durante los primeros meses de trabajo en el hotel suizo.

A partir de esos 2.900 francos, Federico todavía debía afrontar otros gastos personales ineludibles, como el seguro médico obligatorio, el plan de teléfono celular, algunas comidas fuera del horario laboral y otros consumos.

Según sus propios cálculos, después de cubrir todos esos gastos personales, Federico lograba conservar alrededor de 2.000 francos suizos por mes. Igualmente, aclaró que en su caso particular ese ahorro podía ser incluso mayor, porque gastaba poco en su día a día y actualmente se encuentra viviendo solo.