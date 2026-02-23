El Hospital de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (FOUBA) es el centro de referencia de salud bucal más importante de Argentina. Al ser un hospital universitario, combina la docencia con la asistencia masiva, ofreciendo tratamientos de alta complejidad con tecnología de punta con presupuestos más accesibles. En la FOUBA podés realizarte prácticamente cualquier procedimiento odontológico: El hospital no funciona con una agenda de turnos telefónicos tradicional para la primera vez. Su sistema se divide según la necesidad del paciente: Para casos de dolor agudo, flemones, traumatismos o extracciones urgentes, el hospital cuenta con un servicio de demanda espontánea. Si buscás iniciar un tratamiento a largo plazo (caries, conducto, prótesis), el primer paso es el Fichado y Diagnóstico. Se debe concurrir de forma presencial para la apertura de la historia clínica. Una vez diagnosticado, se deriva al paciente a la Cátedra correspondiente (atención por alumnos supervisados) o al Servicio de Posgrado (especialistas), dependiendo de la complejidad. Para servicios específicos como radiografías panorámicas o tomografías computadas, podés gestionar tu turno de manera digital a través del portal oficial de la facultad: odontologia.uba.ar. Es fundamental aclarar que el hospital es autogestionado y aplica un sistema de aranceles sociales o bonos contribución. Los fondos se utilizan para la reposición de insumos de alta calidad (anestesia, resinas, instrumental descartable) y el mantenimiento de los equipos. Los valores suelen representar entre un 50% y un 70% menos que en el sector privado, permitiendo el acceso a materiales de primera línea a precios accesibles. La atención es 100% gratuita únicamente cuando se realiza a través de las jornadas móviles del programa “UBA en Acción” que recorre los barrios, o en casos de vulnerabilidad social extrema verificados por el servicio social de la facultad. Tené en cuenta que debido a la alta demanda, los cupos para la guardia y admisión suelen completarse en las primeras horas del turno mañana y tarde. Por eso te recomendamos presentarte temprano.