Un depósito de garrafas de gas licuado ubicado en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, se incendió en las primeras horas de este miércoles y desató una serie de explosiones que sacudieron la zona y pusieron en alerta a toda la cuadra. Las primeras detonaciones se escucharon alrededor de las 7. La magnitud del siniestro fue inmediata: columnas de humo negro se elevaron sobre los techos del barrio y resultaron visibles a gran distancia, mientras garrafas salían disparadas por el aire y las llamas amenazaban con propagarse a las propiedades vecinas. Tres empleados del depósito debieron ser trasladados con quemaduras leves a la Clínica Paredes. Además, un vecino identificado como Ramón relató a LN+ que el fuego llegó a comprometer al menos cinco casas de la zona. Las primeras denuncias llegaron a la comisaría 6° de Merlo, cuyos efectivos confirmaron el foco ígneo al arribar al lugar. Varias dotaciones de bomberos trabajaron durante la mañana para intentar controlar el fuego, bajo la coordinación de Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil del partido. El escenario fue descripto con crudeza por Francisco, un comerciante que tiene su local justo enfrente del depósito. “Estoy encerrado acá. Me da miedo porque tiembla todo, vuela todo por el aire, hay explosiones de garrafas”, contó en comunicación con TN. Según relató, la primera explosión lo sorprendió entre las 6:30 y las 7 de la mañana. “Mi señora, mi hijo y mi nieto están al lado, en la casa. Les dije que corten la luz y se queden adentro”, agregó. Por precaución, varios vecinos de la cuadra optaron por autoevacuarse. Los bomberos pidieron a quienes permanecieran en la zona que se resguardaran, cerraran puertas y ventanas, y cubrieran nariz y boca para evitar la inhalación de gases tóxicos. Los bomberos continúan rabajando para extinguir el fuego por completo y despejar el área. Las causas del incendio aún no habían sido confirmadas de manera oficial.