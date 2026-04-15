Los electrodomésticos de cocina han simplificado la vida doméstica de forma considerable, pero su uso cotidiano ha normalizado un hábito que los expertos en seguridad eléctrica señalan como un riesgo real: dejarlos conectados a la red aunque estén apagados. Apagar un aparato con el botón no equivale a desconectarlo del circuito eléctrico. El dispositivo sigue recibiendo corriente, lo que se traduce en dos problemas concretos: consumo energético innecesario y mayor probabilidad de incendio ante cualquier fallo interno. Este fenómeno se conoce como consumo fantasma o vampiro energético, y según la Comisión Europea puede representar hasta el 10% del gasto eléctrico anual de una vivienda. Más allá del impacto económico, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que una parte significativa de los incendios domésticos en España tiene origen eléctrico, provocados por sobrecalentamientos, cortocircuitos o fallos internos en aparatos que nadie estaba vigilando. La tostadora es probablemente el electrodoméstico al que menos atención se presta una vez usado, y precisamente esa desatención lo convierte en uno de los más peligrosos si permanece enchufado. En su interior hay resistencias eléctricas al descubierto y una acumulación de migas que actúan como combustible ante cualquier fallo eléctrico o subida de tensión. Sus interruptores de encendido y apagado son, además, mecanismos básicos que pueden degradarse con el uso. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos ha documentado casos de tostadoras que seguían recibiendo corriente eléctrica pese a aparecer en posición apagada. Desenchufarla tras cada uso elimina ese riesgo de raíz. Las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos más populares de los últimos años, y su presencia constante sobre la encimera ha favorecido que muchos hogares las mantengan siempre enchufadas. Sin embargo, estos dispositivos contienen resistencias térmicas y ventiladores internos que permanecen alimentados eléctricamente mientras estén conectados a la red, aunque no estén en funcionamiento. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud recomienda no conectar simultáneamente varios aparatos generadores de calor en la misma toma de corriente, y desenchufar la freidora tras cada uso para reducir tanto el consumo residual como el riesgo de sobrecarga o ignición accidental. La cafetera es el aparato que más frecuentemente queda olvidado conectado, en gran medida porque muchos modelos modernos incluyen temporizadores automáticos que invitan a programarla para la mañana siguiente. Esa automatización, sin embargo, implica que el aparato opera con calor y sin supervisión directa, una combinación que los expertos identifican como la principal causa de incendios en la cocina. La Fundación Mapfre, en sus guías de seguridad doméstica, insiste en desconectar cafeteras y hervidores antes de ausencias prolongadas como viajes o fines de semana fuera del hogar. Un fallo eléctrico en una vivienda vacía puede prolongarse durante horas antes de ser detectado, lo que multiplica las consecuencias de un incidente que, con el aparato desenchufado, simplemente no se habría producido.