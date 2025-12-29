Tiendas D1 tiene el repelente que espanta a cualquier insecto: ya está disponible por menos de $7.000.

Esta vez, un repelente contra insectos a bajo costo empezó a llamar la atención de los consumidores (Fuente: Pixabay).

Las Tiendas D1 ya tienen disponible en Colombia un repelente contra insectos por $6.990, una novedad que se suma a la estrategia de la cadena de ofrecer productos esenciales a precios bajos.

Se trata del Repelente Natural Feeling de 120 ml, un artículo de origen nacional que cuenta con registro sanitario del Invima y que está diseñado para proteger la piel de picaduras en el día a día, especialmente en temporadas de calor y lluvias.

El producto, que ya se ve en varias tiendas del país, se posiciona como una alternativa económica frente a marcas tradicionales, con una fórmula pensada para el uso cotidiano y un tamaño práctico para llevar en el bolso, la mochila o dejar en casa.

¿Qué repelente está vendiendo Tiendas D1 por menos de $7.000?

El producto que llegó a las góndolas de D1 es el Repelente Natural Feeling 120 ml, una presentación compacta que ofrece protección contra insectos por un valor inferior a los siete mil pesos. Según la información del fabricante, es un repelente de uso externo, elaborado de forma industrial y con origen nacional.

Su precio lo convierte en uno de los repelentes más económicos disponibles actualmente en supermercados de cadena en Colombia, lo que explica el interés que ha generado entre los clientes frecuentes de D1.

¿Para qué sirve el Repelente Natural Feeling que vende D1?

Este repelente está formulado para proteger la piel contra las picaduras de insectos, ayudando a evitar molestias comunes como comezón, enrojecimiento o inflamación leve. Está pensado para usarse en cualquier momento del día, tanto en casa como en actividades al aire libre.

Es una opción especialmente buscada en zonas donde los insectos son más frecuentes o durante épocas del año en las que aumentan los zancudos y otros bichos voladores.

¿Qué componentes tiene el repelente Natural Feeling de D1?

La fórmula del Repelente Natural Feeling incluye una combinación de ingredientes de uso común en productos de este tipo. Entre sus componentes se encuentran agua, alcohol, glicerina y Ethyl Butylacetylaminopropionate, un activo utilizado para repeler insectos. También incorpora aceite de Cymbopogon Nardus, conocido popularmente por su aroma cítrico y su uso tradicional como repelente.

Esta mezcla busca ofrecer protección sin dejar sensación pesada en la piel, manteniendo una textura ligera y de fácil aplicación.

¿Cómo se debe usar el repelente que se consigue en Tiendas D1?

El modo de uso recomendado es aplicar el producto directamente sobre la piel expuesta a insectos, distribuyéndolo de manera uniforme. Se debe evitar el contacto con mucosas, ojos o heridas abiertas, y está indicado únicamente para uso externo.

Luego de la aplicación, se aconseja lavarse las manos, tal como lo indican las normas básicas de seguridad para este tipo de productos.